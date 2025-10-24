Người Hàn Quốc phẫn nộ với án phạt tài xế lấy bánh Choco Pie

Người dân Hàn Quốc tức giận, so sánh tài xế với nhân vật truyện "Những người khốn khổ" khi bị phạt tới 50.000 won chỉ vì lấy chiếc bánh 1.000 won.

Tài xế giao hàng cho công ty vận tải ở Hàn Quốc vướng vào cuộc chiến pháp lý kéo dài hơn một năm, khi bị buộc tội trộm cắp vì đã lấy một chiếc bánh Choco Pie, món ăn vặt phổ biến ở Hàn Quốc, và một chiếc bánh bông lan nhân kem trứng với tổng giá trị 1.050 won (0,73 USD) từ tủ lạnh văn phòng công ty năm ngoái.

Bánh Choco Pie bày bán trong siêu thị Hàn Quốc. Ảnh: Chosun

Công tố viên coi đây là hành vi phạm tội nhẹ và đề nghị lập biên bản xử phạt nhưng tài xế khẳng định bản thân vô tội, yêu cầu mở phiên tòa xét xử. Bị cáo khai đồng nghiệp nói với anh rằng "có đồ ăn vặt trong tủ lạnh, cứ ăn thoải mái".

Tuy nhiên, công ty vận tải lập luận rằng tài xế không được "mở tủ lạnh mà chưa xin phép". Tòa tuyên án người này có tội và bị phạt 50.000 won, gấp 50 lần giá trị hai chiếc bánh anh ta đã ăn.

Người này kháng cáo và phiên xét xử mới đã bắt đầu tháng trước. Các chuyên gia nhận định chi phí pháp lý mà bị cáo phải trả có thể gấp 10.000 lần giá trị món đồ ăn vặt.

Bản án khiến dư luận Hàn Quốc phẫn nộ. Các công đoàn lao động so sánh bị cáo với Jean Valjean, nhân vật chính trong tiểu thuyết kinh điển Những người khốn khổ của Pháp, người bị bỏ tù vì ăn cắp mẩu bánh mì để nuôi em. Vụ án thậm chí còn được đưa ra thảo luận trong phiên họp quốc hội Hàn Quốc tuần này.

Phiên điều trần tiếp theo sẽ diễn ra vào tuần tới. Hai nhân chứng sẽ ra tòa.

Shin Dae-kyeong, người đứng đầu Văn phòng Công tố quận Jeonju, cho hay sẽ xem xét vụ án theo đúng lẽ thường.

Ông so sánh sự phẫn nộ của công chúng với sự việc năm 2020, khi nhân viên một cửa hàng tiện lợi bị truy tố vì ăn một gói chân giò có giá 5.900 won. Người này cuối cùng được tuyên trắng án.

Hồng Hạnh (Theo AFP)