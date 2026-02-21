Người Hàn Quốc chia rẽ vì án chung thân của ông Yoon Suk-yeol

Cựu tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bị kết án chung thân và lao động khổ sai, gây ra làn sóng tranh cãi ở cả phe ủng hộ lẫn phản đối ông.

Tòa án Hàn Quốc ngày 19/2 tuyên bố cựu tổng thống Yoon Suk-yeol đã phạm tội khi huy động quân đội và cảnh sát trong "nỗ lực bất hợp pháp nhằm chiếm giữ quốc hội, bắt các chính trị gia và thiết lập quyền lực tuyệt đối trong thời gian dài" hồi tháng 12/2024.

Ông bị kết án chung thân và lao động khổ sai vì tội danh trên. Phán quyết này đã gây nhiều tranh cãi và khiến cả những người ủng hộ lẫn phe phản đối ông Yoon thất vọng.

Nhiều người biểu tình thuộc phe bảo thủ ủng hộ ông Yoon tập trung bên ngoài tòa án đã gọi phán quyết này là "phiên tòa chính trị". Một số bật khóc nức nở, số còn lại hô khẩu hiệu ủng hộ cựu tổng thống và vẫy cờ Hàn Quốc cùng cờ Mỹ.

Người ủng hộ ông Yoon bật khóc khi nghe phán quyết ngày 19/2. Ảnh: Reuters

Lim Seong-ja, một phụ nữ ngoài 60 tuổi, tin rằng hội đồng xét xử đã "quỳ gối trước chính trị", thêm rằng "nền pháp trị ở Hàn Quốc đã chết". Moon Soo-jin, 27 tuổi, nói rằng việc tòa tuyên án chung thân, thay vì tha bổng cho ông Yoon, là "rất khó chấp nhận".

Nhóm luật sư của ông Yoon phản đối phán quyết, cho rằng các thẩm phán đã "phớt lờ sự thật" và "khuất phục trước thế lực chính trị muốn thanh trừng kẻ thù". Họ tuyên bố sẽ "chiến đấu đến cùng" để bảo vệ cựu tổng thống.

"Thật không thể tin nổi", Kim Sook-min, người phụ nữ ngoài 60 tuổi ủng hộ ông Yoon, nói, bày tỏ phẫn nộ với phán quyết. "Tôi không thể nói nên lời".

Ngay cả những người phản đối cựu tổng thống Yoon cũng bày tỏ thất vọng và phẫn nộ với phán quyết này, khi cho rằng ông Yoon đáng lẽ phải bị tuyên án tử hình thay vì chung thân.

Án tù chung thân hay tử hình về cơ bản là như nhau ở Hàn Quốc, quốc gia chưa thi hành án tử nào kể từ năm 1997, song nhiều người vẫn coi đây là bản án "quá nhẹ" đối với cựu tổng thống.

Một nhóm hoạt động ở Gwangju gọi bản án là "sự thất bại trong việc mang lại công lý tối thiểu". Nhiều nhóm nhân quyền, tổ chức dân sự và các đảng phái chính trị của Hàn Quốc cũng đã đưa ra tuyên bố bày tỏ sự thất vọng. Lãnh đạo đảng Dân chủ Jung Chung-rae, người đã chuẩn bị bài phát biểu ăn mừng án tử hình cho ông Yoon, cho rằng phán quyết này là "một bước thụt lùi rõ ràng".

Người biểu tình phản đối cựu tổng thống Yoon Suk-yeol cầm theo ảnh ông kèm dòng chữ "án tử hình" ở Seoul ngày 19/2. Ảnh: AFP

Theo giới quan sát, nỗi phẫn nộ của một bộ phận người Hàn Quốc dường như bắt nguồn từ những vụ giới tinh hoa nước này được miễn trừng phạt, cũng như mức độ nghiêm khắc của hình phạt, chứ không phải từ mong muốn ông Yoon bị kết án tử hình.

Năm 1996, ông Chun Doo-hwan bị kết án tử hình vì lãnh đạo cuộc đảo chính năm 1979 và vụ thảm sát sau đó ở Gwangju. Bản án của ông được giảm xuống tù chung thân sau khi kháng cáo. Sau đó, ông được ân xá và thả tự do vào năm 1997. Ông sống tự do cho đến khi qua đời vào năm 2021.

Trong phần tranh luận cuối cùng, các công tố viên cho rằng án tử hình trong hệ thống tư pháp hình sự của Hàn Quốc "không có nghĩa là hành quyết mà đúng hơn là thể hiện ý chí của cộng đồng trong việc đáp trả tội phạm".

Bộ luật hình sự Hàn Quốc chỉ quy định ba hình phạt cho những kẻ "cầm đầu nổi loạn" gồm tử hình, tù chung thân kèm lao động khổ sai hoặc tù chung thân không kèm lao động. Bản án của ông Yoon cho phép ông được ân xá sau 20 năm. Một bản án tử hình, không có cơ hội được ân xá, sẽ gửi đi thông điệp mạnh mẽ hơn rằng những hành vi như vậy không thể được giảm nhẹ.

Thẩm phán Jee Kui-youn đã viện dẫn một số tình tiết giảm nhẹ với ông Yoon như kế hoạch của ông dường như không được lên tỉ mỉ, ông đã cố gắng hạn chế việc sử dụng vũ lực và hầu hết các kế hoạch của ông đều thất bại. Ông cũng không có tiền án tiền sự, đã phục vụ lâu năm trong các cơ quan nhà nước và tương đối lớn tuổi.

Tuy nhiên, những người phản đối lại coi các tình tiết giảm nhẹ trên là bất hợp lý. Họ cho rằng việc ông Yoon làm công chức lâu năm phải là tình tiết tăng nặng, không phải giảm nhẹ. Họ cũng lưu ý cuộc đảo chính bị ngăn chặn bởi sự kháng cự của người dân cùng sự can thiệp của quốc hội, chứ không phải do bản thân ông Yoon biết kiềm chế.

Trước ông Yoon, Hàn Quốc từng kết án 4 cựu tổng thống, nhưng họ sau đó đều được ân xá. Ông Chun Doo-hwan và Roh Tae-woo được ân xá năm 1997. Cựu tổng thống Park Geun-hye và Lee Myung-bak cũng được ân xá sau khi thụ án vài năm. Do đó nhiều người lo ngại án tù chung thân sẽ khiến việc ân xá trong tương lai dễ thực hiện hơn.

Sau khi bị kết án, cựu tổng thống Yoon khẳng định việc ban bố thiết quân luật là "vì quốc gia và nhân dân", ông cũng vô cùng hối lỗi trước những khó khăn và bất hạnh mà người dân phải gánh chịu do sự thiếu sót của bản thân ông. Ông không tỏ ra hối hận về hành động này, gọi đó là "quyết định để cứu đất nước".

Ông cũng đặt câu hỏi liệu việc kháng cáo có đáng giá hay không, cáo buộc ngành tư pháp thiếu tính độc lập. Tuy nhiên, đội ngũ luật sư của ông đã làm rõ rằng tuyên bố này không có nghĩa là ông từ bỏ khả năng kháng cáo. Ông Yoon còn kêu gọi những người ủng hộ: "Cuộc đấu tranh của chúng ta chưa kết thúc. Chúng ta phải đoàn kết và vùng lên".

Ngọc Ánh (Theo Guardian, Reuters, AFP)