Người Hàn lo nguy cơ lỡ 'giờ vàng' cứu công dân ở Campuchia

Ok Hae-sil, nhà hoạt động Hàn Quốc tại Campuchia, cho rằng tuần này là thời điểm vàng để giải cứu công dân trước khi tội phạm kịp ẩn náu.

"Có một số tin tức cho rằng các nhóm tội phạm đã di chuyển sang những nước láng giềng như Myanmar và Thái Lan", Ok Hae-sil, phó chủ tịch Hiệp hội Người Hàn Quốc tại Campuchia và cũng là người tham gia các hoạt động giải cứu suốt ba năm qua, cho biết hôm 16/10.

"Chúng có thể mang theo con tin người Hàn Quốc. Tội phạm càng ẩn náu kỹ, nỗ lực truy lùng càng khó khăn. Tuần này là thời điểm vàng cuối cùng để chính phủ huy động lực lượng thực thi pháp luật, giải cứu những người Hàn Quốc đang bị bắt nhốt", ông cảnh báo.

Bên trong khu phức hợp Taizi ở tỉnh Takeo ngày 16/10. Ảnh: Hankook Ilbo

Khi phóng viên của tờ Hankook Ilbo cùng đội ứng phó liên ngành chính phủ Hàn Quốc tới khu phức hợp Taizi ở tỉnh Takeo, miền nam Campuchia, nơi này im ắng một cách kỳ lạ.

Đây từng được coi là một trong những trung tâm lừa đảo lớn nhất ở Campuchia, sở hữu 11 tòa nhà 4 tầng với khoảng 120 phòng, mỗi phòng có sức chứa 3-6 người. Khu phức hợp có thể chứa tới 5.000 lao động, trong đó có người Hàn Quốc và người nước ngoài bị bắt nhốt, cưỡng ép tham gia hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng tiến vào, các căn phòng chỉ còn mùi thuốc lá, 2-3 chiếc giường tầng, quần áo và chăn màn rải rác trên sàn nhà bụi bặm, dấu hiệu cho thấy những người ở đây đã bỏ trốn. Không còn thiết bị điện tử nào bên trong.

"Chúng tôi đã rất thận trọng khi lấy tin tình báo trong khu vực. Thật không may là các nghi phạm đã bỏ trốn", Pang Naren, Phó tổng thư ký Ủy ban Ứng phó Lừa đảo Trực tuyến Campuchia, cho hay.

Một công dân Hàn Quốc đi cùng nhóm điều tra cho rằng "tội phạm không thể bỏ trốn nhanh như thế" và nêu khả năng tin tức bị lộ.

Khung cảnh tương tự cũng diễn ra ở hai khu phức hợp gần Phnom Penh là Wongu và Mango, những nơi từng khét tiếng vì hoạt động lừa đảo qua điện thoại.

Tại Wongu, không có bảo vệ gác cổng. Đằng sau bức tường rào cao quá đầu người là những tòa nhà lắp chấn song kín mít. "Hầu như không có người nào ra vào khu này trong 3-4 tháng qua", một người bán hàng rong gần đó cho hay.

Băng rôn đề chữ "Cho thuê nhà" bên ngoài lối vào khu phức hợp Wongu gần Phnom Penh ngày 16/10. Ảnh: Hankook Ilbo

Ở khu Mango, một bảo vệ vội vàng đóng cổng khi phóng viên đến gần. Khi được hỏi bên trong có bao nhiêu người, anh ta đáp rằng "không có ai hết". Chỉ có một vài người lái xe máy ra vào, bên trong là khoảng sân trống trải.

Các chuyên gia cảnh báo rằng điều này không có nghĩa là hoạt động tội phạm đã chấm dứt, mà chỉ thay đổi sang địa điểm khác. Các băng nhóm tội phạm có thể đã di chuyển đến khu vực biên giới như Poipet, thậm chí sang những quốc gia như Myanmar.

Những nhà hoạt động như Ok bày tỏ lo ngại nguy cơ nạn nhân người Hàn Quốc bị cưỡng ép đi cùng. "Chính phủ càng trì hoãn, các băng nhóm càng có thời gian ẩn náu và nỗ lực giải cứu nạn nhân càng khó khăn", một người nói.

Lực lượng liên ngành Hàn Quốc - Campuchia thông báo chính phủ hai nước đã đồng ý thiết lập hệ thống phản ứng nhanh để bảo vệ nạn nhân người Hàn Quốc. Họ cũng đạt đồng thuận về hồi hương sớm nghi phạm người Hàn Quốc bị Campuchia bắt giữ.

Hồng Hạnh (Theo Korean Times, Hankook Ilbo)