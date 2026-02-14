Người Hàn đưa chó đi spa, học nấu ăn dịp Tết

Nhiều gia đình Hàn Quốc chi mạnh tay cho thú cưng nghỉ dưỡng resort 5 sao, học làm bánh và xông hơi, khiến các dịch vụ này "cháy vé" dịp Tết Nguyên đán.

Tại Hàn Quốc, nơi khoảng 25% hộ gia đình nuôi thú cưng nên kỳ nghỉ Tết không chỉ dành cho con người. Nắm bắt nhu cầu muốn "bạn bốn chân" cùng tận hưởng không khí lễ hội, hàng loạt khu nghỉ dưỡng đã tung ra các gói dịch vụ chưa từng có.

Khách sạn Kinock ở tỉnh Gyeongsang Bắc gây chú ý khi mở lớp dạy nấu ăn cho chó kéo dài xuyên Tết, từ 10/2 đến 18/2. Tại đây, dưới sự hướng dẫn của chuyên gia, chủ nuôi sẽ tự tay chế biến bánh gạo, gà rán - những món ăn truyền thống nhưng được điều chỉnh công thức riêng cho động vật. Ngoài ra, khách sạn còn tổ chức các cuộc thi tài năng cho chó tại khu vực công viên chuyên biệt.

Đại diện Kinock cho biết tỷ lệ lấp đầy phòng dịp Tết đã đạt hơn 80%, mức kỷ lục với mô hình lưu trú thân thiện vật nuôi. "Khách có xu hướng ở lại dài ngày hơn hẳn so với các dịp cuối tuần", người này nói.

Những chú chó cưỡi trên xe trượt tuyết. Ảnh: Joongangdaily

Tương tự, khu nghỉ dưỡng Sono Pet, tỉnh Gangwon cũng ghi nhận tỷ lệ đặt phòng trên 90%. Các lớp học nấu ăn cho thú cưng tại đây luôn trong tình trạng kín chỗ ngay khi mở bán.

Không chỉ ăn uống, xu hướng năm nay còn tập trung mạnh vào chăm sóc sức khỏe (wellness) "sang chảnh". Sheraton Grand Incheon thiết kế trạm spa riêng ngay trong phòng nghỉ với bồn tắm gỗ hinoki và máy sấy lông chuyên dụng. Trong khi đó, khách sạn Conrad Seoul cung cấp gói "Pet Maison 2026", lắp đặt cả máy chạy bộ và bóng tập gym cỡ nhỏ ngay tại phòng để thú cưng vận động.

Các chủ khách sạn nhận định, tư duy dịch vụ đã thay đổi: Khách hàng chỉ thực sự thư giãn và chi tiền khi thấy thú cưng của mình được chiều chuộng.

Bên cạnh dịch vụ lưu trú, các hoạt động vui chơi ngoài trời cũng nở rộ. Tại khu tổ hợp văn hóa d.forest (tỉnh Gangwon), du khách mặc Hanbok (trang phục truyền thống) đi cùng chó sẽ được miễn phí vé vào cửa, tham gia ném đá, đá cầu.

Một chú chó đang đi dạo trên máy chạy bộ dành cho thú cưng, một hoạt động trong gói dịch vụ Pet Mansion tại khách sạn Conrad Seoul. Ảnh: CONRAD SEOUL

Độc đáo hơn, tại vùng núi tuyết Daegwallyeong, chó cưng được trải nghiệm ngồi xe trượt tuyết cùng chủ với giá 5.000 won (khoảng 90.000 đồng) mỗi lượt. Sau khi vận động, cả chủ và tớ có thể đến cơ sở Huildo để cùng vào phòng xông hơi cá nhân. Dịch vụ này có giá 10.000 won (gần 200.000 đồng) cho chó dưới 19 kg, bao gồm cả quyền sử dụng bãi cỏ và phòng tắm riêng.

Để phục vụ nhu cầu di chuyển tăng cao, ứng dụng du lịch Banlife cho biết Hàn Quốc hiện đã có 32 trạm dừng nghỉ trên cao tốc tích hợp công viên cho thú cưng, giúp vật nuôi được giải tỏa căng thẳng trong những chuyến đi xa về quê hoặc đi du lịch.

Minh Phương (Theo Koreajoongangdaily)