Người hâm mộ vỡ oà U23 Việt Nam thắng Hàn Quốc ở loạt luân lưu

Trước đó, tuyển Việt Nam thi đấu thăng hoa liên tiếp dẫn bàn trước đối thủ rất mạnh. Người hâm mộ nhảy mừng khi tuyển Việt Nam dẫn 2-1 trước Hàn Quốc.

Phút thứ 71, Đình Bắc tỏa sáng. Từ quả phạt cách khung thành chừng 20 m, anh sút bóng chìm, đập đất, hướng về góc xa, đánh bại thủ môn Hwang Jaeyun. Đây là bàn thứ tư của Đình Bắc tại vòng chung kết U23 châu Á.