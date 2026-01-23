Người hâm mộ vỡ oà U23 Việt Nam thắng Hàn Quốc ở loạt luân lưu

Đông đảo cổ động viên giương cờ Tổ quốc cổ vũ tuyển Việt Nam ở hiệp phụ thứ hai đầy kịch tính.
Nhiều người trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1 cũ) buồn rầu khi đúng ở phút bù cuối cùng, cầu thủ Hàn Quốc cài đè tốt, rồi dứt điểm đánh bại thủ môn Cao Văn Bình, gỡ hòa 2-2. Hai đội buộc phải thi đấu thêm hai hiệp phụ trong thế tuyển Việt Nam thiếu người.
Trước đó, tuyển Việt Nam thi đấu thăng hoa liên tiếp dẫn bàn trước đối thủ rất mạnh. Người hâm mộ nhảy mừng khi tuyển Việt Nam dẫn 2-1 trước Hàn Quốc.
Phút thứ 71, Đình Bắc tỏa sáng. Từ quả phạt cách khung thành chừng 20 m, anh sút bóng chìm, đập đất, hướng về góc xa, đánh bại thủ môn Hwang Jaeyun. Đây là bàn thứ tư của Đình Bắc tại vòng chung kết U23 châu Á.
Cổ động viên nước ngoài liên tục khuấy động cổ vũ tuyển Việt Nam.
Hàng nghìn người hâm mộ tập trung tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1 cũ) tối 23/1. Trước đó, TP HCM lắp 6 màn hình LED, cao 7 m, ngang 12 m để phục vụ người hâm mộ xem các trận từ bán kết đến chung kết.
Quỳnh Trần - Thanh Tùng