Người hâm mộ vỡ òa khi Việt Nam thắng Hàn Quốc ở loạt luân lưu

Hàng nghìn người hâm mộ trên phố Nguyễn Huệ hồi hộp rồi vỡ òa, nhảy mừng khi Thanh Nhàn hạ Jaeyun bằng cú sút vào góc trái, giúp Việt Nam đánh bại Hàn Quốc 7–6 ở loạt sút luân lưu, sau khi hai đội hòa 2–2 trong 120 phút ở trận tranh hạng ba U23 châu Á.
Cảm xúc của đông đảo cổ động viên lên đến cao trào sau khi trải qua 120 phút đầy căng thẳng, đặc biệt kể từ thời điểm Việt Nam bị Hàn Quốc gỡ hòa 2–2 ở những giây cuối trận và phải thi đấu thêm 30 phút hiệp phụ trong thế bị đối phương ép sân dữ dội do chơi thiếu người.
Trước đó, các cầu thủ Việt Nam thi đấu thăng hoa, liên tiếp vượt lên dẫn bàn trước đối thủ rất mạnh. Người hâm mộ nhảy mừng khi Đình Bắc tỏa sáng với cú sút phạt từ khoảng cách khoảng 20 m, đánh bại thủ môn Hwang Jaeyun, nâng tỷ số lên 2–1 ở phút 71. Đây là bàn thắng thứ tư của Đình Bắc tại vòng chung kết U23 châu Á.
Không chỉ người hâm mộ trong nước, nhiều cổ động viên nước ngoài cũng liên tục khuấy động không khí, cổ vũ cho tuyển Việt Nam.
Hàng nghìn người hâm mộ tập trung tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1 cũ) tối 23/1. Trước đó, TP HCM lắp 6 màn hình LED, cao 7 m, ngang 12 m để phục vụ người hâm mộ xem các trận từ bán kết đến chung kết.
Quỳnh Trần - Thanh Tùng