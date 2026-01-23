Người hâm mộ vỡ òa khi Việt Nam thắng Hàn Quốc ở loạt luân lưu

Trong 90 phút chính thức, các cổ động viên trên phố đi bộ Nguyễn Huệ hai lần rơi vào cảm giác tiếc nuối khi thầy trò HLV Kim Sang-sik bị Hàn Quốc gỡ hòa. Đáng tiếc nhất là khoảnh khắc đội tuyển Việt Nam đánh rơi chiến thắng ở những giây cuối trận, khi Minha cài đè tốt rồi dứt điểm đánh bại thủ môn Cao Văn Bình, gỡ hòa 2–2. Phút 68, nhiều người cũng ôm đầu tiếc nuối khi Hàn Quốc san bằng tỷ số 1–1.