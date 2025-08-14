Người hâm mộ Việt có thể xem cùng lúc 4 trận Bundesliga

Hà NộiGiải vô địch quốc gia Đức Bundesliga sẽ được phát sóng trên nền tảng truyền hình trực tuyến TV360 với một số tính năng độc quyền.

Hợp đồng bản quyền giữa Bundesliga và Viettel Telecom – công ty chủ quản của TV360 có thời hạn ba mùa giải, từ năm 2025 đến 2028. Khán giả sẽ được theo dõi trọn vẹn 306 trận đấu mỗi mùa.

Đơn vị này cũng áp dụng trí tuệ nhân tạo AI cùng một số tính năng đặc biệt, trong đó xem đồng thời bốn trận đấu cùng lúc được kỳ vọng tạo dấu ấn nhất. Khán giả cũng có thể tương tác trực tiếp bằng bình luận, dự đoán tỷ số,... nhằm tăng tính kết nối. Công nghệ AI sẽ gợi ý nội dung cá nhân hóa người dùng cho phép tự động đề xuất trận đấu, nội dung theo sở thích cá nhân.

Tiền vệ Khuất Văn Khang, HLV Nguyễn Hải Biên, tiền vệ Nguyễn Công Phương, trung vệ Bùi Tiến Dũng (từ trái sang) tham dự sự kiện công bố bản quyền Bundesliga ngày 12/8/2025 tại Hà Nội.

Sự hợp tác giữa đôi bên cũng mở ra cơ hội cho các cầu thủ trẻ CLB Thể Công được sang Đức tập huấn, trải nghiệm môi trường bóng đá Đức. Năm 2022, những cầu thủ từ lò Thể Công như Nguyễn Công Phương, Nguyễn Mạnh Hưng, Đặng Tuấn Phong từng cùng U17 Việt Nam sang Đức tập huấn hơn một tháng. Những trải nghiệm tập luyện, cơ sở vật chất, tham quan bảo tàng bóng đá, xem các trận đấu,... tạo thêm nhiều động lực cho cầu thủ trẻ.

Sự xuất hiện chính thức của Bundesliga ở Việt Nam cũng mở ra nhiều cơ hội giao lưu. Vào tháng 11/2022, Dortmund đã thi đấu giao hữu với đội tuyển Việt Nam ở sân Mỹ Đình. Sau đó, đội tuyển nữ Việt Nam cũng được tập huấn trước thềm World Cup nữ 2023, với kết thúc bằng trận giao hữu thua Đức 1-2 ở Frankfurt. Hay mới nhất, đội tuyển nữ Việt Nam đá giao hữu với Weder Bremen ở sân Hàng Đẫy.

Bundesliga được thành lập từ năm 1963, được xem là biểu tượng của sự cuồng nhiệt, tốc độ và chất Đức nguyên bản. Bundesliga là một trong những giải đấu có số lượng khán giả trung bình trên sân cao nhất thế giới, với gần 40.000 người mỗi trận. Con số này cao hơn đáng kể so với Serie A hay La Liga. Đặc biệt sân vận động Signal Iduna Park (Dortmund) với 81.000 chỗ ngồi luôn cháy vé mỗi trận.

Bundesliga là bệ phóng cho nhiều tài năng trẻ. Youssoufa Moukoko của Borussia Dortmund là cầu thủ trẻ nhất lịch sử ghi bàn tại Bundesliga khi mới 16 tuổi 28 ngày. Một số câu lạc bộ nổi bật nhất của Bundesliga có thể kể đến Bayern Munich, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Bayer Leverkusen...

