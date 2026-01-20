Người hâm mộ tiếc nuối khi U23 Việt Nam thua Trung Quốc

Hai người nước ngoài xem trận đấu ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP HCM, buồn bã khi tuyển Việt Nam bị dẫn bàn. Ảnh: Quỳnh Trần
Hai người nước ngoài xem trận đấu ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP HCM, buồn bã khi tuyển Việt Nam bị dẫn bàn. Ảnh: Quỳnh Trần
Một số người ở phố đi bộ Nguyễn Huệ ra về sớm khi tuyển Việt Nam thua đậm. Ảnh: Quỳnh Trần
Một số người ở phố đi bộ Nguyễn Huệ ra về sớm khi tuyển Việt Nam thua đậm. Ảnh: Quỳnh Trần
Trước đó vào đầu trận đấu, hơn 500 m phố đi bộ Nguyễn Huệ nhuộm đỏ bởi hàng nghìn người đổ về cổ vũ U23 Việt Nam qua màn hình LED.
Thành phố đã lắp 6 màn hình LED cỡ lớn tại phố đi bộ để phục vụ người hâm mộ ở trận bán kết ngày 20/1, cùng các trận tranh hạng ba (23/1) và chung kết (24/1), bắt đầu từ 20h30 đến khi kết thúc trận đấu.
Trước đó vào đầu trận đấu, hơn 500 m phố đi bộ Nguyễn Huệ nhuộm đỏ bởi hàng nghìn người đổ về cổ vũ U23 Việt Nam qua màn hình LED.
Thành phố đã lắp 6 màn hình LED cỡ lớn tại phố đi bộ để phục vụ người hâm mộ ở trận bán kết ngày 20/1, cùng các trận tranh hạng ba (23/1) và chung kết (24/1), bắt đầu từ 20h30 đến khi kết thúc trận đấu.
Cổ động viên nhảy mừng khi vào phút thứ 3 của trận đấu, tuyển Việt Nam tràn lên áp đảo đối phương. Tiền đạo Khuất Văn Khang dẫn bóng vào vòng cấm địa của Trung Quốc.
Cổ động viên nhảy mừng khi vào phút thứ 3 của trận đấu, tuyển Việt Nam tràn lên áp đảo đối phương. Tiền đạo Khuất Văn Khang dẫn bóng vào vòng cấm địa của Trung Quốc.
Hàng nghìn người mang cờ Tổ quốc, cúp vàng tự chế liên tục hò reo cổ vũ tuyển Việt Nam quyết chiến với Trung Quốc, giành vé vào chung kết.
Hàng nghìn người mang cờ Tổ quốc, cúp vàng tự chế liên tục hò reo cổ vũ tuyển Việt Nam quyết chiến với Trung Quốc, giành vé vào chung kết.
Nhóm phóng viên