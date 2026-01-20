Người hâm mộ tiếc nuối khi U23 Việt Nam thua Trung Quốc

Trước đó vào đầu trận đấu, hơn 500 m phố đi bộ Nguyễn Huệ nhuộm đỏ bởi hàng nghìn người đổ về cổ vũ U23 Việt Nam qua màn hình LED.

Thành phố đã lắp 6 màn hình LED cỡ lớn tại phố đi bộ để phục vụ người hâm mộ ở trận bán kết ngày 20/1, cùng các trận tranh hạng ba (23/1) và chung kết (24/1), bắt đầu từ 20h30 đến khi kết thúc trận đấu.