Người hâm mộ chờ hơn 12 tiếng để cổ vũ thần tượng tại 8Wonder

Hàng chục nghìn người hâm mộ của Soobin, DPR IAN, DJ Snake... đến khu check-in của 8Wonder từ 5h sáng để có được chỗ đẹp, gần sân khấu.

Không khí nhạc hội 8wonder

8Wonder Summer 2025: Moments of Wonder diễn ra ngày 23/8 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (đường Cầu Tứ Liên, xã Đông Anh, Hà Nội), tổ chức bởi Vingroup. Chương trình quy tụ dàn sao quốc tế lẫn trong nước như The Kid Laroi, DJ Snake, J Balvin, DPR IAN, Soobin, Hòa Minzy, Tlinh và (S)trong - Trọng Hiếu. Ban tổ chức nêu cao thông điệp Where Local Beats Become Global Wonders (Nơi nhịp điệu Việt trở thành kỳ quan toàn cầu), tạo điều kiện để nghệ sĩ Việt thể hiện bản sắc và khả năng sáng tạo trên cùng một sân khấu với sao ngoại.

Theo Vingroup, sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, góp phần khẳng định vị thế Việt Nam đang trở thành điểm đến lễ hội và giải trí hàng đầu khu vực. "Chúng tôi mong muốn tôn vinh tinh thần Việt Nam hùng cường và khát vọng vươn xa; đưa văn hóa Việt vươn ra thế giới", đại diện ban tổ chức nói.

Nhật Lệ

Video: Lộc Chung - Mai Anh