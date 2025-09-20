Người hâm mộ Anh mừng cho Rashford

AnhCú đúp của Marcus Rashford, đang thi đấu cho Barca theo dạng cho mượn từ Man Utd, vào lưới Newcastle ở Champions League nhận được phản ứng tích cực từ quê nhà.

"Liệu đây có phải khởi đầu cho sự cứu rỗi của Marcus Rashford?" tờ Daily Mail viết ngày 19/9.

Cựu cầu thủ Man Utd và tuyển Anh, Dion Dublin cũng chia sẻ: "Rashford đã làm việc rất chăm chỉ. Cậu ấy đã nỗ lực hết mình để ghi bàn đầu tiên, còn bàn thứ hai thì thật ngoạn mục".

Marcus Rashford (trái) ăn mừng trong trận Barca thắng Newcastle 2-1 ở vòng bảng Champions League tối 18/9. Ảnh: AFP

Trên sân St James' Park, Rashford ghi cả hai bàn giúp Barca thắng chủ nhà Newcastle 2-1. Tiền đạo người Anh đánh đầu sắc lẹm mở tỷ số phút 56, trước khi sút xa uy lực nhân đôi cách biệt phút 65. Đây là những bàn đầu tiên của ngôi sao 27 tuổi sau năm trận chơi cho đội bóng Tây Ban Nha.

Rashford từng là một cầu thủ hàng đầu tại Man Utd. Anh ghi 138 bàn trong 426 trận cho "Quỷ đỏ", giành hai Cup FA, hai Cup Liên đoàn, một siêu Cup Anh và một Europa League, trong đó có 30 bàn mùa 2022-2023.

Tuy nhiên, do mâu thuẫn với HLV Ruben Amorim, Rashford không còn phục vụ Man Utd. Tháng 1/2025, tiền đạo 27 tuổi gia nhập Aston Villa theo hợp đồng mượn, nơi anh ghi bốn bàn và kiến tạo sáu lần trong 17 trận. Hè vừa qua, Rashford tiếp tục rời Man Utd theo một hợp đồng mượn khác, khoác áo Barca một năm kèm điều khoản mua đứt không bắt buộc với giá 35 triệu USD.

Nicky Butt, cựu tiền vệ của Man Utd thời cựu HLV Alex Ferguson, bình luận trên BBC: "Nếu là Amorim, tôi sẽ nghĩ 'Mình đã làm gì thế này?'. Màn trình diễn vừa qua là minh chứng cho khả năng thực sự của Rashford. Rõ ràng là Man Utd đang gặp khó khăn. Khi mọi thứ diễn ra không tốt đẹp, các cầu thủ cần được yêu thương. Rashford chắc chắn cần được ôm và yêu thương".

Trong kỳ chuyển nhượng hè, khi được thông báo về cơ hội chiêu mộ Rashford, HLV Barca, Hansi Flick lập tức thúc giục ban lãnh đạo. Theo ông, Rashford không chỉ giỏi dứt điểm, mà còn là một cầu thủ tuyệt vời. Việc tân binh người Anh mới chỉ có hai bàn và một kiến tạo trong năm trận là do phải làm quen với một nền bóng đá mới, hoặc chưa đủ tự tin khi chơi cho một đội bóng gồm nhiều cầu thủ hàng đầu.

Rashford cũng thừa nhận khó khăn khi phải làm quen với một nền bóng đá hoàn toàn khác so với quê hương. Tuy nhiên, anh coi đó là thử thách để tiến bộ và hoàn thiện bản thân. "Chơi cho Barca là một trải nghiệm tuyệt vời", Rashford nói thêm. "Chất lượng của các đồng đội khiến tôi phấn khích. Tôi cảm thấy rất động lực và quyết tâm".

Thanh Quý (theo Daily Mail, BBC)