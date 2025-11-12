Người hai năm chỉ mua 1 dãy số trúng Jackpot hơn 133 tỷ đồng

Một khách hàng sống tại Khánh Hòa trúng Jackpot hơn 133 tỷ đồng nhờ hai năm qua chỉ mua vé theo dãy số ngày sinh và biển số xe máy.

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) vừa tổ chức trao giải Jackpot trị giá hơn 133,7 tỷ đồng cho anh N.C.L. Đây là vé trúng giải cao nhất của sản phẩm Mega 6/45 mở thưởng hồi tháng 10.

Anh N.C.L đeo mặt nạ tại lễ trao giải Jackpot hơn 133 tỷ đồng. Ảnh: Vietlott

Vietlott cho biết anh L mua vé qua kênh SMS của nhà mạng MobiFone. Hiện tại, thanh niên này sống tại Khánh Hòa và kinh doanh tự do.

Theo thông cáo của công ty, hai năm gần đây, anh L thường mua 3 vé mỗi ngày với dãy số được tạo ra từ ngày tháng năm sinh và biển số xe máy.

Ngay khi biết tin mình trúng thưởng, anh đã thông báo cho vợ. Vì số tiền giải khá lớn, anh nói sẽ cân đối để chi tiêu phù hợp, không để ảnh hưởng đến cuộc sống của mình và gia đình.

Sau khi nộp thuế thu nhập cá nhân, anh L thực nhận về hơn 120 tỷ đồng. Tại lễ trao giải, anh dành 1,6 tỷ đồng để thực hiện các chương trình an sinh xã hội thông qua quỹ Tâm Tài Việt.

Vietlott năm nay được Bộ Tài chính giao chỉ tiêu lãi trước thuế 305 tỷ đồng và nộp ngân sách nhà nước 2.023 tỷ đồng.

Nửa đầu năm nay, công ty xổ số này đạt doanh thu bán hàng 4.565 tỷ đồng, tăng hơn 12% cùng kỳ. Lãi trước thuế cũng tăng gần 16% lên mức trên 244 tỷ. Như vậy, sau một nửa chặng đường, Vietlott hoàn thành lần lượt hơn 52%, 80% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận được giao.

Tính đến nay, hệ thống phân phối của Vietlott hơn 6.620 thiết bị đầu cuối để bán vé trực tiếp và hơn 3 triệu tài khoản đăng ký dự thưởng qua điện thoại.

Anh Tú