Người Hà Nội tìm đường về nhà trong mưa ngập

Nước ngập lênh láng trên đường Nguyễn Hoàng khiến giao thông tê liệt, nhiều xe chết máy, người dân phải dắt bộ vào sát dải phân cách để tránh ngập. Ảnh: Tùng Đinh
Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết, do ảnh hưởng bão Bualoi, từ tối 29/9 mưa tăng dần, riêng hai giờ trưa 30/9 đạt 150 mm. Mưa lớn kéo dài khiến thành phố ngập 65 điểm, chủ yếu ở nội đô và cửa ngõ phía Tây.
Một số xe máy đi ngược chiều để tránh khu vực ngập sâu trên đường Nguyễn Hoàng. Ảnh: Tùng Đinh
Ông Nguyễn Vân Nga (70 tuổi) đội mưa, cõng cháu khoảng 500 m, từ trường Tiểu học Đại Từ để về chung cư số 1 Nguyễn Cảnh Dị. Ảnh: Huy Mạnh
Ngồi trên dải phân cách, chị Hoàng Thị Ngân (43 tuổi, quê Hà Giang cũ, áo hồng) kể đã đi từ 8h đến hơn 16h mới tới bến xe Mỹ Đình, trễ gần 2 tiếng vì tắc đường. "Gọi con đón không được, đặt xe cũng không ai nhận. Tôi ngồi chờ hơn tiếng, giờ đợi nước rút mới về Dương Nội", chị nói và cho biết chưa bao giờ gặp cảnh tắc và ngập thế này khi xuống Thủ đô. Ảnh: Tùng Đinh
Người dân bì bõm lội bộ trên đường Dương Đình Nghệ. Video: Ngọc Thành
Lúc 18h, trời Hà Nội đã tối, nhiều người dân vẫn lội nước trên phố tìm đường về nhà. Đoạn đường Phạm Hùng hướng về bến xe Mỹ Đình ùn tắc và ngập sâu, nhiều tài xế chôn chân tại đây. Ảnh: Ngọc Thành
Đường Nguyễn Trãi ùn tắc hơn 3 km, các làn đường đều chật kín xe. Ảnh: Hoàng Giang
Dưới lòng đường vừa ngập vừa tắc, nhiều xe máy lao lên vỉa hè khiến giao thông thêm hỗn loạn. Ảnh: Hoàng Giang
Nhiều người chọn đi metro Cát Linh - Hà Đông về nhà để tránh ùn tắc, mưa ngập. Tại ga Thượng Đình, đông nghịt người xếp hàng chờ mua vé. Ảnh: Hoàng Giang
Ngã tư Dương Đình Nghệ – Vành đai 3 ngập sâu quá yên xe. Để thoát khỏi khu vực ngập, nhiều tài xế ôtô phải thuê người đẩy xe với giá 30.000 đồng/lượt. Ảnh: Tùng Đinh
Anh Nguyễn Quang Khánh (ở Lê Duẩn) cho biết đã ngồi chờ suốt 4 tiếng sau khi xe bị chết máy và hiện vẫn đợi bảo hiểm tới giải quyết. "Tôi từng đi qua đoạn ngập nhiều lần nhưng đây là lần đầu gặp tình trạng thủy kích. Tôi đã chụp ảnh gửi bảo hiểm và giữ nguyên hiện trường để chờ họ tới xử lý", anh Khánh nói. Ảnh: Tùng Đinh
Người dân thuê dịch vụ đưa cả người lẫn xe qua đoạn ngập với giá 250.000 đồng cho quãng đường 500 m. Ảnh: Tùng Đinh
Một du khách đội valy lên đầu, lội bộ qua đoạn đường ngập. Ảnh: Tùng Đinh
Nhóm phóng viên