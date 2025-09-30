Người Hà Nội tìm đường về nhà trong mưa ngập

Nước ngập lênh láng trên đường Nguyễn Hoàng khiến giao thông tê liệt, nhiều xe chết máy, người dân phải dắt bộ vào sát dải phân cách để tránh ngập. Ảnh: Tùng Đinh

Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết, do ảnh hưởng bão Bualoi, từ tối 29/9 mưa tăng dần, riêng hai giờ trưa 30/9 đạt 150 mm. Mưa lớn kéo dài khiến thành phố ngập 65 điểm, chủ yếu ở nội đô và cửa ngõ phía Tây.