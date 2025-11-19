Người Hà Nội đội túi nylon chống lạnh đầu mùa

Nhiệt độ Hà Nội sáng nay xuống 13 độ C, giảm khoảng 6-7 độ so với sáng qua. Trời lạnh, thi thoảng có mưa, nhưng nhiều người vẫn duy trì thói quen tập thể dục quanh hồ Hoàn Kiếm.
Toàn bộ 15 tỉnh, thành miền Bắc sáng nay đều dưới 15 độ C, riêng Mẫu Sơn (Lạng Sơn) chỉ hơn 3 độ. Nguyên nhân do không khí lạnh cường độ mạnh tràn về miền Bắc, sau đó xâm lấn tới miền Trung.
Anh Long, chủ quán trà đá trên phố Tam Trinh, phường Lĩnh Nam, cho biết cứ lạnh đến là anh nhóm lửa để khách ngồi uống nước cho ấm.
Trên đường Mễ Trì, phường Từ Liêm, nhiều phụ huynh dùng áo mưa, túi nylon che chắn cho con khi đưa đến trường. Hà Nội sáng nay lạnh kèm mưa nhỏ, khiến cảm giác rét buốt tăng lên. Ảnh: Thanh Hải
Chiếc xe máy được lắp tấm chắn phía trước cao quá đầu, nhưng người đàn ông vẫn phải mặc thêm quần và áo mưa khi di chuyển trên đường Lê Văn Lương. Ảnh: Thanh Hải
Đầu giờ sáng trời quang mây, không mưa, nhiệt độ nhích lên nhưng vẫn lạnh. Nhiều người mặc áo ấm, trùm thêm áo mưa để chắn gió khi ra đường.
Hàng nước của bà Nguyễn Thị Loan nằm bên cạnh sông Kim Ngưu, phải lấy ô che chắn gió lạnh cho khách ngồi uống nước.
Nhiều người mặc áo khoác, đội mũ kín tai, giữ ấm bằng chén trà nóng bên vỉa hè.
Chị Hoa, người bán xôi sáng, cho biết khách chủ yếu mua mang đi chứ không ngồi lại ăn như mọi ngày vì gió mùa đông bắc thổi mạnh.
Một số hàng quán tạm trong khu đô thị phường Hà Đông quây kín bằng lớp nylon quanh khung sắt để chắn gió, giúp khách bên trong không bị lạnh. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, nhiệt độ Thủ đô ngày 19/11 giảm còn 13-17 độ C, sau đó tăng dần lên 15-24 độ C vào cuối tuần. Ảnh: Thanh Hải
Giang Huy