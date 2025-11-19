Người Hà Nội đội túi nylon chống lạnh đầu mùa

Nhiệt độ Hà Nội sáng nay xuống 13 độ C, giảm khoảng 6-7 độ so với sáng qua. Trời lạnh, thi thoảng có mưa, nhưng nhiều người vẫn duy trì thói quen tập thể dục quanh hồ Hoàn Kiếm.

Toàn bộ 15 tỉnh, thành miền Bắc sáng nay đều dưới 15 độ C, riêng Mẫu Sơn (Lạng Sơn) chỉ hơn 3 độ. Nguyên nhân do không khí lạnh cường độ mạnh tràn về miền Bắc, sau đó xâm lấn tới miền Trung.