Thứ ba, 30/9/2025
Thứ ba, 30/9/2025, 09:58 (GMT+7)

Người Hà Nội chèo thuyền, dắt xe đi làm trong mưa lớn

Sáng 30/9, nhiều tuyến đường ven hướng vào trung tâm Hà Nội ngập sâu, giao thông bị xáo trộn, người dân phải dùng thuyền di chuyển.

Trên đường Châu Văn Liên (Từ Liêm), đoạn nối với Đại lộ Thăng Long, nhiều phương tiện phải di chuyển trong tình trạng ngập nước để đi làm, đi học. Ảnh: Hoài Nam

Các tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình người dân phải nhích từng chút trong dòng nước ngập. Ảnh: Hoài Nam

Hàng trăm người đứng trong mưa chờ di chuyển trên đường Mễ Trì. Ảnh: Hoài Nam

Đường Lê Đức Thọ, đoạn qua Sân vận động Mỹ Đình, ngập đến nửa bánh xe, khiến việc di chuyển của người dân giờ cao điểm buổi sáng gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Lộc Chung

Cách đó hơn 500 m, trên đường Lê Đức Thọ xuất hiện hai điểm ngập, phương tiện phải đi nép vào phần đường cao hơn gần giải phân cách để tránh chết máy. Ảnh: Hoài Nam

Đến hơn 9h, phố Hòe Thị và nhiều đoạn ngõ ở Xuân Phương phường Từ Liêm ngập sâu 60 cm. Ảnh: Viết Tuân

Người dân dùng thuyền phao di chuyển tại khu đô thị Nam An Khánh. Ảnh: Hoàng Giang

Tầng 1 của ngôi biệt thự trên mặt đường ở khu đô thị Nam An Khánh bị ngập sâu. Đây được coi là rốn lũ mỗi khi Hà Nội có mưa lớn. Ảnh: Hoàng Giang

Người dân mắc kẹt trong biển nước tại Khu đô thị An Khánh. Ảnh: Hoàng Giang

Đường gom dành cho xe máy và xe buýt hướng đi Đại lộ Thăng Long biến thành biển nước sau mưa lớn. Ảnh: Hoàng Giang

Theo Công ty Thoát nước Hà Nội, do ảnh hưởng của bão số 10, trên địa bàn có mưa rải rác từ đêm 29/9, trong đó một số nơi ghi nhận lượng mưa lớn trong 24 giờ qua.

Cụ thể, xã Xuân Mai 198 mm, phường Tây Mỗ 169 mm, phường Phú Lương 118 mm, phường Ô Chợ Dừa 104 mm, xã Vĩnh Thanh 99 mm. Hiện đơn vị đang vận hành các trạm bơm đầu mối Yên Sở, Cầu Bươu, Đồng Bông 1, 2, Cổ Nhuế, Đa Sỹ để hạ mực nước; riêng trạm Yên Sở đang chạy 5/20 bơm nhằm giảm áp lực cho hệ thống.

Nhóm phóng viên

