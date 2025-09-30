Người Hà Nội chèo thuyền, dắt xe đi làm trong mưa lớn

Đường gom dành cho xe máy và xe buýt hướng đi Đại lộ Thăng Long biến thành biển nước sau mưa lớn. Ảnh: Hoàng Giang

Theo Công ty Thoát nước Hà Nội, do ảnh hưởng của bão số 10, trên địa bàn có mưa rải rác từ đêm 29/9, trong đó một số nơi ghi nhận lượng mưa lớn trong 24 giờ qua.

Cụ thể, xã Xuân Mai 198 mm, phường Tây Mỗ 169 mm, phường Phú Lương 118 mm, phường Ô Chợ Dừa 104 mm, xã Vĩnh Thanh 99 mm. Hiện đơn vị đang vận hành các trạm bơm đầu mối Yên Sở, Cầu Bươu, Đồng Bông 1, 2, Cổ Nhuế, Đa Sỹ để hạ mực nước; riêng trạm Yên Sở đang chạy 5/20 bơm nhằm giảm áp lực cho hệ thống.