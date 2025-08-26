Người Hà Nội bất lực trên đường vì mưa ngập

Cố gắng đi làm, đưa con đi học nhưng nhiều người dân Hà Nội chịu cảnh chôn chân giữa đường hoặc quay về bởi mọi tuyến đường đều chìm trong biển nước.

5h sáng ngày 26/8, chị Thu Hương, 34 tuổi, sống tại chung cư sát Đại lộ Thăng Long, xã An Khánh, tỉnh dậy khi mưa vẫn ràn rạt ngoài cửa kính. Kéo rèm nhìn xuống, chị thấy con đường lớn trước nhà đã thành sông, không một bóng xe. Trên nhóm chat của cư dân, mọi người mách nhau đường đi, song tất cả lối gom, đường làng đều ngập sâu.

Hương làm việc tại Trung Hòa - Nhân Chính, con trai học lớp 4 cũng học ở khu này, cách nhà chừng 6 km. Sau một tiếng nghiên cứu, chị quyết định cho con nghỉ học. Đúng 7h, Hương đánh liều ra khỏi nhà, dự định sẽ rẽ lên cao tốc, đi vào làn ôtô. "Tôi chấp nhận đi xa hơn 3 km so với bình thường", chị nói.

Nhưng khi chuẩn bị tới đường vào cao tốc, xe máy, ôtô chết máy giữa dòng nước, kẹt hàng dài. Từng dòng người lũ lượt quay lại tìm đường khác hoặc nghỉ làm.

Hương thuộc nhóm hai. Cô mới về đến nhà thì cửa lại mở. "Bỏ cuộc thôi dì ơi", cháu gái Hương, cũng phải quay về sau khi bất lực trên đường Lê Trọng Tấn, nói. "Ngập sâu và tắc lắm, không thể đi nổi".

Nước mênh mông, xe máy ôtô trên cầu vượt An Khánh có xu hướng không di chuyển. Ảnh: Thu Hương

Ở phường Từ Liêm, hơn 6h sáng chị Ngọc Nga, 37 tuổi, "choáng" vì tin nhắn dồn dập trong nhóm phụ huynh của con gái ba tuổi. Người này tới người kia đều chung một cấu trúc: "Xin cô cho con nghỉ học hôm nay". Lớp có 23 học sinh, 22 em nghỉ.

Cho con đi học thì thương, mà để ở nhà không ai trông. Sau một lúc tìm cách xoay xở, chị nhờ được người hàng xóm hôm nay nghỉ làm ở nhà trông con. "Tôi làm trên Hoàn Kiếm, sáng nay có mấy việc quan trọng cần giải quyết, nên buộc phải đến cơ quan", chị nói.

Sáng 26/8, anh Bảo Quốc, 25 tuổi, từ Cầu Giấy sang Ba Đình làm việc, quãng đường chỉ 5 km. Không gọi được xe công nghệ, anh đành dắt xe máy bì bõm qua ngõ ngập nửa bánh rồi len lỏi qua các ngõ nhỏ quanh công viên Cầu Giấy.

Ra được đường lớn, Quốc chưa kịp mừng thì phố Đào Tấn hiện ra như "dòng sông" sâu tới qua đầu gối, hàng chục xe chết máy nằm la liệt. Xe anh cũng tắt lịm, buộc phải gửi tạm ở nhà bạn trên đường Bưởi rồi mượn xe đạp đi tiếp.

"Phố thành sông thì đi bộ, đi xe đạp còn chắc ăn hơn", Quốc nói.

Giao thông tại quốc lộ 6 tê liệt, vị trí ngập sâu nhất đến gần một mét, nhiều ôtô, xe máy chết máy đứng giữa dòng. Một số người gửi xe để lên đường sắt Hà Đông - Cát Linh đi làm. Ảnh: Gia Chính

Tại tiệm sửa xe trên phố Đào Tấn, gần chục chiếc dựng san sát. Ông Hồng Thanh, chủ tiệm nói: "Điện thoại reo liên tục từ sáng sớm, ai cũng gọi cứu hộ vì ngập". Theo ông, nhiều khách sửa xong lại liều đi tiếp, nhưng không ít người bỏ cuộc, quay về nhà.

Do ảnh hưởng của bão Kajiki Hà Nội mưa cả ngày 25, đặc biệt từ đêm tới sáng 26, Hà Nội hứng lượng mưa kỷ lục, nhiều nơi vượt 150-200 mm; riêng Thường Tín đạt hơn 160 mm chỉ trong 8 giờ. Thành phố ngập gần 40 điểm, nhiều tuyến phố tê liệt. Công ty Thoát nước phải vận hành tối đa các trạm bơm để hạ mực nước, giảm ùn tắc giao thông, sáng 26/8.

"Khuyến nghị hôm nay là nên nghỉ làm, còn hơn liều mình lội nước rồi lại mất tiền sửa xe", chị Ngọc Nga, người may mắn tới được cơ quan, nói. Dù vậy, hai đồng nghiệp cùng phòng phải xin nghỉ sát giờ vì xe chết máy giữa đường.

Nhiều người vì công việc không thể nghỉ buộc phải tới cơ quan. Tại Hà Đông, chị Bích Ngọc, giảng viên một trường đại học ở Thanh Xuân, cho biết sáng nay có lễ đón tân sinh viên. Bất đắc dĩ, chị gửi con gái gần ba tuổi đi học giữa cơn mưa như trút. Quãng đường chỉ hơn một km nhưng khi tới nơi, bé ướt sũng từ đầu đến chân, quần áo dự phòng cũng ngấm sũng nước.

Chị Ngọc mượn tạm bộ quần áo của bạn cho con thay rồi lại tất tả ra ga tàu trên cao để kịp giờ làm việc. Ngồi trên tàu, chị nhắn cô vay tạm chiếc bỉm cho con dùng trưa nay.

"Nghĩ đến cảnh mưa bão con phải đi học mà thương đứt ruột", chị nói.

Quỳnh Dương