Người Greenland biểu tình, phản đối ý tưởng sáp nhập của ông Trump

Hàng nghìn người Greenland tuần hành để phản đối ý định kiểm soát hòn đảo của Tổng thống Trump, tuyên bố họ không muốn trở thành người Mỹ.

Biểu tình bùng phát ngày 17/1 tại Nuuk, thủ phủ đảo Greenland, với đoàn người giơ cao biểu ngữ phản đối, vẫy cờ, hô vang khẩu hiệu "Greenland không phải để bán", tuyên bố họ muốn tự quyết định tương lai của mình. Một số người biểu tình còn đội mũ đỏ có dòng chữ "Nước Mỹ hãy tránh xa".

Cuộc tuần hành bắt đầu từ trung tâm thành phố Nuuk đến lãnh sự quán Mỹ ở hòn đảo. Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen cũng tham gia và phát biểu tại sự kiện.

"Chúng tôi không muốn trở thành người Mỹ", một người biểu tình nói trong video ghi lại cuộc tuần hành ở Nuuk.

Thủ hiến Jens-Frederik Nielsen phát biểu khi tham gia cuộc tuần hành cùng người dân Greenland ở Nuuk, ngày 17/1. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng ngày tuyên bố sẽ áp thuế nhập khẩu 10% từ ngày 1/2 đối với 8 quốc gia châu Âu phản đối Mỹ kiểm soát Greenland. Mức thuế này sẽ tăng lên 25% từ ngày 1/5 và Mỹ sẽ duy trì đòn thuế cho đến khi đạt được thỏa thuận mua lại toàn bộ hòn đảo.

"Tôi nghĩ ngày hôm nay không thể tệ hơn được nữa, nhưng nó vẫn tệ thêm", Malik Dollerup-Scheibel, một người tham gia tuần hành, nói.

"Tôi đến đây hôm nay vì tôi nghĩ điều quan trọng nhất là phải cho thấy Greenland không phải để bán. Nó không phải là đồ chơi, mà là nhà của chúng tôi", Naja Holm, một công chức tham gia tuần hành, nói.

Người biểu tình ở Copenhagen ngày 17/1 để bày tỏ tình đoàn kết với Greenland. Ảnh: Reuters

Ông Trump gần đây liên tục khẳng định Mỹ phải kiểm soát Greenland, hòn đảo tự trị thuộc Đan Mạch, để ngỏ khả năng dùng vũ lực nhằm đạt mục tiêu này. Ông cho rằng Mỹ đã đầu tư hàng trăm tỷ USD cho hệ thống phòng thủ Vòm Vàng và nó chỉ có thể phát huy tối đa hiệu quả nếu Greenland được đưa vào mạng lưới.

Marie Pedersen, người Greenland 47 tuổi, quyết định đưa con cái đến cuộc tuần hành để cho chúng thấy bản thân được phép lên tiếng. "Chúng tôi muốn giữ lãnh thổ, văn hóa và gia đình an toàn", cô nói.

Con gái 9 tuổi của cô, Alaska, đã tự làm tấm biển "Greenland không phải để bán". Cô bé cho biết các giáo viên ở trường cũng đã đề cập đến tranh cãi liên quan đến tương lai Greenland và dạy các em về NATO. "Thầy cô dạy chúng cháu biết cách đứng lên nếu bị một quốc gia khác bắt nạt hoặc làm gì đó tương tự", Alaska nói.

Tom Olsen, sĩ quan cảnh sát ở Nuuk, cho biết đây là cuộc tuần hành lớn nhất mà ông từng thấy ở thành phố. "Tôi hy vọng nó có thể cho ông Trump thấy chúng tôi đoàn kết. Chúng tôi sẽ không bỏ cuộc mà không chiến đấu", ông nói.

Dòng người tuần hành phản đối Mỹ kiểm soát Greenland ở Nuuk ngày 17/1. Ảnh: AP

Tillie Martinussen, cựu thành viên nghị viện Greenland, hy vọng chính quyền ông Trump sẽ "từ bỏ ý tưởng điên rồ này". Bà thêm rằng Mỹ ban đầu "tự xưng là bạn bè và đồng minh, muốn làm Greenland tốt hơn", nhưng giờ họ "chỉ đe dọa chúng tôi".

Lennert Olsen, nữ y tá 40 tuổi tham gia cuộc tuần hành, muốn gửi thông điệp đến người dân Mỹ. "Tôi thực sự muốn họ ủng hộ nguyện vọng của chúng tôi được là Greenland như hiện tại", cô nói.

Greenland là hòn đảo lớn nhất thế giới, nằm gần Bắc Mỹ, giữa Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương, với dân số 57.000 người và diện tích khoảng 2,16 triệu km2. Hòn đảo nằm trên tuyến đường ngắn nhất từ Bắc Mỹ tới châu Âu, cũng như có nguồn khoáng sản dồi dào, khiến nó trở thành mục tiêu chiến lược quan trọng với Washington.

Thanh Tâm (Theo AP, Fox News)