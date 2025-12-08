Người gốc Việt thấp thỏm với chiến dịch truy quét nhập cư ở New Orleans

MỹChiến dịch truy quét nhập cư ở New Orleans làm dấy lên nỗi lo trong cộng đồng gốc Việt, vốn sống ổn định suốt nhiều thập kỷ.

Bộ An ninh Nội địa (DHS) hồi đầu tháng triển khai chiến dịch lớn nhằm truy tìm và trục xuất người nhập cư trái phép ở New Orleans, bang Louisiana, với mục tiêu bắt 5.000 người trong hai tháng tới.

Theo truyền thông Mỹ, chiến dịch truy quét quy mô lớn này đang khiến các cộng đồng nhập cư ở thành phố lo lắng, căng thẳng. Nhiều doanh nghiệp đóng cửa, đường phố trở nên vắng vẻ hơn ở những khu vực tập trung cư dân gốc Việt, Tây Ban Nha.

New Orleans có khoảng 14.000 người gốc Việt, là nơi đông người Việt nhất Louisiana, nhiều gia đình đã "ăn sâu bén rễ" hàng thập kỷ. DHS hôm 3/12 thông báo trong số 16 người bị Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) bắt ở New Orleans có ba người gốc Việt. DHS cho biết những người này từng phạm tội hình sự, nhưng không tiết lộ tình trạng cư trú của họ hiện nay.

Một nhà hoạt động cộng đồng giấu tên ở New Orleans nói với truyền thông Mỹ rằng nhiều người gốc Việt ở đây đang sống trong thấp thỏm. "Tôi dặn các con đi đâu cũng phải mang theo giấy tờ tùy thân. Cách họ làm việc này thật quá đột ngột và đáng sợ", bà nói.

Đặc vụ liên bang Mỹ tuần tra đường phố New Orleans, bang Louisiana, ngày 5/12. Ảnh: AFP

Michael Gahagan, luật sư di trú địa phương, đã tiếp nhận hai thân chủ mới là người gốc Việt sau khi giới chức liên bang triển khai chiến dịch truy quét quy mô lớn ở New Orleans. Cả hai từng bị hủy thẻ xanh sau khi bị kết án, và đã xin gia hạn giấy phép lao động suốt nhiều thập kỷ.

"Nhiều thân chủ người Việt của tôi đang lo lắng", ông Gahagan nói. "Tôi bắt đầu thấy lượng lớn khách hàng gốc Việt tìm đến, những người vốn tin họ sẽ không bao giờ bị trục xuất. Nhưng tình hình đã thay đổi".

Nhà hoạt động giấu tên cũng mô tả một khách hàng của bà, giống như thân chủ của ông Gahagan, đã bị hủy thẻ xanh cách đây 30 năm sau khi bị kết án lừa đảo. Người này đã liên tục gia hạn giấy phép lao động kể từ đó. Năm nay, các khoản phúc lợi mà ông đóng góp gần 50 năm đã không còn được giải ngân.

Đặc vụ di trú bắt một người nhập cư tại New Orleans, ngày 4/12. Ảnh: AFP

"Họ chỉ nói: 'Chúng tôi không thể xác minh được tình trạng di trú của ông nữa'. Thế là từ tháng 4, ông ấy không còn nhận được các khoản trợ cấp an sinh xã hội", nhà hoạt động kể, cho biết khách hàng này không dám lên tiếng để tìm cách khôi phục các khoản trợ cấp, vì lo sợ bị bắt giam.

Thi Bui, 31 tuổi, sống ở New Orleans từ khi 3 tuổi, nói với truyền thông địa phương rằng chiến dịch truy quét mới khiến cô cảm thấy như cộng đồng đang bị phản bội sau thời gian dài sinh sống ổn định ở đây.

"Họ đã xây dựng gia đình, mở doanh nghiệp, trở thành một phần văn hóa, nền tảng của đất nước này. Và giờ đây họ đang bị chia cắt. Các gia đình luôn trong tình trạng lo sợ. Thật khó sống như vậy", Thi Bui nói.

Đức Trung (Theo 4WWL, ASAM News)