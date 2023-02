Người giúp việc trộm 47 cây vàng của chủ

TP HCMNguyễn Thị Phân, 51 tuổi, nhân lúc gia đình chủ nhà về quê đã lấy 47 cây vàng trong tủ rồi gọi điện thông báo nghỉ làm, bỏ trốn.

Ngày 17/2, bà Phân, quê An Giang, bị Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an TP HCM) phối hợp Công an TP Thủ Đức bắt về hành vi Trộm cắp tài sản.

Nghi phạm Nguyễn Thị Phân bị bắt khi đang ở tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Nhật Vy

Theo điều tra, Phân giúp việc cho bà Lan, 68 tuổi, tại chung cư Lexingtan trên đường Mai Chí Thọ (phường An Phú, TP Thủ Đức). Tết vừa qua, bà này được giao quản lý nhà do gia đình chủ về quê Thừa Thiên Huế. Được vài ngày, Phân gọi điện cho chủ xin nghỉ việc vì "có việc gấp phải về quê" rồi khóa cửa bỏ trốn.

Mới đây, bà Lan quay lại Sài Gòn, phát hiện 47 cây vàng trong tủ (không khóa) đã mất nên trình báo cảnh sát. Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát xác định Phân là thủ phạm nhưng lúc này bà ta không có mặt ở An Giang.

Sau thời gian truy tìm, trinh sát phát hiện nghi phạm đang trốn ở Đồng Tháp nên bắt giữ, thu giữ 43 cây vàng trong tổng số 47 lượng đã lấy trộm của chủ nhà.

Tang vật cảnh sát thu giữ. Ảnh: Nhật Vy

Phân khai, trong quá trình dọn dẹp nhà đã phát hiện tủ của bà chủ không khoá, có nhiều vàng. "Tôi nợ nần ở quê rất nhiều nên lấy trộm đi trả nợ", nghi phạm phân trần.

Cảnh sát đã thu hồi được 43 cây vàng trả cho bị hại.

Quốc Thắng

* Tên nạn nhân đã thay đổi