Người giúp việc mạo danh con nhà giàu, lừa gia chủ 36 tỷ đồng

Hà NộiBị đuổi việc vì ăn cắp tiền, Vũ Thị Thanh dùng tài khoản Facebook mạo danh "tiểu thư" nhà giàu, mua được nhà đất dự án với giá rẻ để lừa lại gia chủ, lấy 36 tỷ đồng.

Vũ Thị Thanh, 36 tuổi, trú tỉnh Nam Định, vừa bị VKSND Hà Nội truy tố về hai tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Cùng vụ án, Ngô Văn Quyền, 50 tuổi, trú tỉnh Hà Tĩnh, Giám đốc Công ty TNHH đầu tư phát triển và xây dựng Hùng Cường, bị truy tố tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Cáo trạng xác định, Thanh thuê căn hộ hạng sang tại một khu đô thị tại quận Long Biên, từ đây tham gia nhóm Facebook của cư dân tìm kiếm thông tin các gia đình đang cần người giúp việc, mục đích kiếm cơ hội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ tháng 1/2021, Thanh lấy tên giả là Vân để làm giúp việc cho gia đình chị Mai. Biết gia chủ có điều kiện kinh tế, Thanh dựng lên một nhân vật có tên Facebook là "Thanh Vũ", "con của một đại gia Bắc Ninh, chồng là phi công". Qua câu chuyện Thanh kể với chủ nhà, "Thanh Vũ" quen nhiều chủ đầu tư nên mua được căn hộ với giá rẻ.

Song chưa kịp lừa chị Vân với "màn kịch" này, Thanh bị đuổi việc vì trộm tiền trên ban thờ.

Dù vậy, Thanh vẫn thường sử dụng tài khoản "Thanh Vũ" nhắn tin nói chuyện với chị Mai. Trong khi chị không biết "tiểu thư nhà giàu" đang trò chuyện này chính là người giúp việc vừa bị sa thải.

Thanh lên mạng tìm các dự án đang bán căn hộ rồi gửi thông tin cho chị Mai để lấy lòng tin, hứa mua giúp với giá ưu đãi. Tin tưởng thông tin Thanh đưa ra, chị Mai đồng ý mua đầu tư.

Kết quả điều tra xác định từ tháng 4 đến tháng 10/2022, Thanh đã lừa "bán" cho chị Mai 3 căn hộ và một biệt thự, nhận gần 36 tỷ đồng.

Rửa tiền

Tiền chiếm đoạt được của chị Mai, Thanh sử dụng vào các mục đích khác nhau. Cụ thể, Thanh chuyển 5 tỷ đồng cho một công ty vận tải thương mại ở Ninh Bình để đầu tư mua xe ben.

Thanh chuyển 3,6 tỷ đồng nhờ người quen mua và đứng tên 3 lô đất ở thành phố Lạng Sơn.

Tháng 7/2022, Thanh chuyển 21 tỷ đồng góp vốn cho dự án khai thác mỏ đá của Công ty TNHH đầu tư phát triển và xây dựng Hùng Cường, do bị can Quyền làm giám đốc.

Quyền dùng tiền này ký hợp đồng tiền gửi, cầm cố tiền gửi để vay 14 tỷ đồng. Tiền vay được chuyển vào tài khoản của Công ty TNHH cơ khí Công Tuấn do Đào Đình Công, 43 tuổi, làm Giám đốc. Quyền sau đó chuyển thêm 5,2 tỷ đồng cho Công, thanh toán chi phí máy móc xay nghiền đá... Tổng tiền Quyền chuyển cho Công là 19,2 tỷ đồng.

Quyền sau đó gửi "lợi nhuận góp vốn" cho Thanh, 2,2 tỷ đồng, dù mỏ đá chưa hoạt động.

Ngày 8/3/2023, Cơ quan điều tra đã làm việc và thông báo cho Quyền biết 21 tỷ đồng Thanh góp vốn là do phạm tội mà có. Nhà chức trách yêu cầu không tất toán các hợp đồng tiền gửi tại ngân hàng, song Quyền không thực hiện. Do đó, Quyền bị truy tố tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Số tiền còn lại 5,4 tỷ đồng, Thanh chi tiêu cá nhân hết.

Ngày 6/3/2023, Thanh đến Công an Hà Nội đầu thú. Quyền bị bắt hôm 30/8.

Cơ quan điều tra xác định Công đã nhận 19,2 tỷ đồng từ Quyền, làm thủ tục rút tiền mặt theo hình thức rút séc. Công không có mặt tại nơi cư trú, chưa triệu tập được để ghi được lời khai nên đã được tách tài liệu tiếp tục xử lý sau.

Em họ của Thanh và người mua đất hộ Thanh trên Lạng Sơn không biết về nguồn gốc tiền Thanh phạm tội mà có nên cơ quan điều tra không bị xử lý. Quá trình xử lý vụ án, cơ quan điều tra đã có văn bản đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh này tạm dừng các giao dịch liên quan 3 thửa đất.

