Người giúp việc bị bắn chết vì đến nhầm nhà

MỹĐược thuê đến một ngôi nhà để dọn dẹp, Maria Pérez bị chủ nhà bắn vào đầu khi đang cầm chìa khóa mở cửa, do nhầm địa chỉ.

Maria Pérez, 32 tuổi, bị bắn chết vào khoảng 7h ngày 5/11 khi cùng chồng đến một ngôi nhà ở Whitestown, bang Indiana để dọn dẹp.

Cặp đôi, làm nghề giúp việc tự do, đã kiểm tra địa chỉ hai lần và đi vòng quanh khu phố để đảm bảo rằng đến đúng nơi được thuê.

Khi lấy chìa khóa được giao để mở cửa, Maria trêu chồng vụng về và tóm lấy móc chìa khóa từ tay anh này. Lúc này, một phát súng đột ngột vang lên, Maria ngã xuống đất.

"Cô ấy thậm chí còn chưa tra chìa khóa vào ổ khi tôi nghe thấy tiếng súng nổ. Tôi thấy vợ lùi lại hai bước, chìa khóa rơi xuống", Mauricio Velázquez, chồng Maria, nói. Anh vội chạy đến đỡ vợ khi cô ngã xuống, cố an ủi.

Cùng lúc đó, một cuộc gọi 911 báo cáo về vụ đột nhập nhà tại địa chỉ này. Khi đến nơi, cảnh sát phát hiện hai vợ chồng ở hiên nhà. Maria được tuyên bố là đã tử vong tại hiện trường sau những nỗ lực cấp cứu không thành công.

Cảnh sát đứng trước ngôi nhà xảy ra vụ nổ súng chết người. Ảnh: WTHR

Cảnh sát nhanh chóng loại trừ khả năng cặp đôi này đã cố đột nhập nhà, xác nhận họ thực sự nghĩ rằng đang bước vào ngôi nhà được thuê để dọn dẹp. Nhà chức trách đang điều tra để xác định xem có hành vi phạm tội trong vụ việc hay không.

Bang Indiana có "luật tự vệ" nghiêm ngặt cho phép chủ nhà sử dụng vũ lực có thể gây chết người để bảo vệ bản thân và tài sản.

Công tố viên Kent Eastwood nói: "Tại nơi cư trú của mình, cá nhân có thể sử dụng vũ lực hợp lý, bao gồm cả vũ lực gây chết người, đối với người khác. Họ không có nghĩa vụ phải rút lui, điều đó nằm trong luật. Người sử dụng vũ lực phải có lý do chính đáng để tin rằng vũ lực đó là cần thiết để ngăn chặn hay chấm dứt một vụ đột nhập hoặc tấn công khủng khiếp vào nhà họ".

Dẫu vậy, Mauricio muốn đòi công lý cho cái chết của vợ. Gia đình cho biết: "Maria không hề đe dọa, không có gì trong tay ngoài những chiếc chìa khóa. Người đó có thể cảnh báo, nhưng thay vào đó lại giết cô ấy".

Gia đình muốn kẻ đã bắn chết Maria phải bị bắt giữ, truy tố và đưa ra xét xử, "vì ngày mai có thể sẽ có thêm nhiều nạn nhân như thế này".

Vợ chồng Mauricio đã sống ở Indianapolis được một năm, có bốn con, đứa nhỏ nhất chưa tròn một tuổi. Mauricio hiện phải quyên tiền để nuôi các con và đưa thi thể vợ trở về quê nhà ở Guatemala.

Tuệ Anh (theo NBC, IndyStar)