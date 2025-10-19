Người giới tính thứ 3 có phải đi nghĩa vụ quân sự?

Con trai tôi năm nay 18 tuổi, có giới tính sinh học là nam nhưng tính cách và sở thích thiên về nữ.

Tôi đang lo lắng vì địa phương vừa có thông báo gọi thanh niên đủ tuổi đi khám nghĩa vụ quân sự. Một số gia đình trong khu phố đã cho con đăng ký tham gia, còn con tôi thì khác biệt hơn so với bạn bè cùng trang lứa.

Cháu từng tâm sự muốn theo nghề trang điểm, sau này khi có điều kiện sẽ can thiệp y học, phẫu thuật để sống đúng với giới tính mà mình mong muốn.

Gia đình tôi không trốn tránh nghĩa vụ với Nhà nước, nhưng rất lo ngại nếu buộc cháu nhập ngũ sẽ ảnh hưởng đến tâm lý, sức khỏe và khả năng hòa nhập trong môi trường quân đội. Tuy nhiên, nếu không đi đăng ký, gia đình có thể bị xử phạt.

Tôi mong được luật sư tư vấn, hiện pháp luật có quy định gì về việc người thuộc giới tính thứ ba hoặc người chuyển giới đi khám nghĩa vụ quân sự? Con tôi có thuộc trường hợp được miễn thực hiện nghĩa vụ này hay không?

Độc giả Lê Bình

>> Luật sư Hoàng Anh Sơn tư vấn