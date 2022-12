Người giàu nhất châu Á kiếm 40 tỷ USD một năm thế nào

Gautam Adani là người kiếm được nhiều tiền nhất thế giới năm nay, nhờ ngành năng lượng bùng nổ và cổ phiếu các công ty của ông tăng giá.

Nhà sáng lập Adani Group Gautam Adani (Ấn Độ) đã có một năm rất thịnh vượng. Ông vượt qua người đồng hương Mukesh Ambani để trở thành người giàu nhất châu Á. Hồi tháng 8, ông cũng trở thành người giàu thứ 3 thế giới trong danh sách của Bloomberg với 116 tỷ USD. Trong khi phần lớn tỷ phú khác mất tiền, Adani lại kiếm được 40 tỷ USD trong năm nay và người có tài sản tăng mạnh nhất thế giới.

Adani năm nay 60 tuổi. Ông làm giàu từ nông nghiệp, than đá và đang tích cực mở rộng ra ngoài mảng nhiên liệu hóa thạch. Adani từng bỏ dở đại học, thử vận may trong ngành kim cương ở Mumbai đầu thập niên 80. Sau đó, ông quay về quê nhà ở Gujarat để giúp anh trai điều hành công ty nhựa. Năm 1988, ông thành lập Adani Enterprises - công ty con thuộc Adani Group - hiện là hãng kinh doanh than đá lớn nhất Ấn Độ.

Gautam Adani - Chủ tịch kiêm nhà sáng lập Adani Group. Ảnh: Reuters

Phần lớn tài sản của ông hình thành trong 2 năm gần đây, nhờ chuyển đổi sang năng lượng xanh và cơ sở hạ tầng. Việc phát triển các mảng kinh doanh phù hợp với định hướng của Thủ tướng Narenda Modi giúp các công ty của Adani ăn nên làm ra.

Dù vậy, năm qua, Adani lại hưởng lợi từ việc Ấn Độ thiếu nhiên liệu và phải nhập khẩu than đá. Cơn khát năng lượng đã kéo giá than đá lên kỷ lục. Hồi tháng 6, thị phần của Adani Enterprises trong kim ngạch nhập khẩu than của Ấn Độ tăng gấp đôi so với năm ngoái. Hoạt động khai thác của công ty này cũng tăng gần 60% trong năm tính đến hết tháng 3.

Tài sản của Adani cũng tăng nhờ các vụ M&A thành công. Ông là người bận rộn mua bán nhất châu Á năm nay. Adani mua lại mảng kinh doanh tại Ấn Độ của hãng vật liệu xây dựng Holcim (Thụy Sĩ). Ông cũng thâu tóm thành công một cảng ở Israel và đài truyền hình NDTV – một trong số ít tổ chức truyền thông của Ấn Độ lên tiếng chỉ trích chính phủ.

Cổ phiếu các công ty của Adani năm nay không thoát làn sóng bán tháo do lạm phát cao và kinh tế đi xuống. Tuy nhiên, nhìn chung, chúng vẫn tăng giá so với đầu năm, giúp tài sản của ông đi lên. Cổ phiếu Adani Enterprises tăng hơn gấp đôi năm nay. Cổ phiếu Adani Wilmar, Adani Total Gas cũng tăng tương tự. Adani Power thậm chí tăng gấp 3.

Hà Thu (theo Bloomberg)