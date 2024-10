Người giàu Mỹ xếp hàng chờ vào các khu hưu trí xa hoa

Nhà hàng cao cấp, sân vườn được tỉa tót cẩn thận và thưởng thức những buổi biểu diễn opera, nhưng phí vào cửa ban đầu lên đến hơn một triệu USD.

"Việc tìm kiếm cộng đồng hưu trí phù hợp cũng giống như chọn trường đại học - đó phải là nơi mang lại cảm giác thoải mái và có những người cùng sở thích, thành tựu", ông David Pollard, cựu giáo sư Đại học Stanford chia sẻ.

Hiện ông và vợ Virginia đang sống trong một căn hộ hai phòng ngủ tại Vi at Palo Alto, một cộng đồng hưu trí xa hoa nằm trên đường Sand Hill, thung lũng Silicon.

Để vào đây, một người phải trả trước khoản phí từ 1,17 triệu USD cho căn hộ một phòng ngủ và lên đến 7,3 triệu USD cho căn ba phòng ngủ. Phí hàng tháng có thể lên đến 13.800 USD. Vợ chồng Pollard trả khoảng 12.000 USD mỗi tháng. Cư dân có thể tham dự các buổi nói chuyện của giáo sư Đại học Stanford gần đó, thưởng thức opera, thư viện và bể bơi trong nhà. Căn phòng của họ có những khung cửa sổ cao mở ra khung cảnh dòng suối yên bình uốn lượn quanh khuôn viên xanh mướt.

"Chúng tôi có thể thưởng thức thịt heo quay Porchetta và phô mai Polenta được chế biến từ thảo mộc hái trong khu rộng lớn", bà Virginia cho biết.

Ông David và vợ đi dạo trong khuôn viên Vi at Palo Alto. Ảnh: WSJ

Đối với những người Mỹ giàu có, đang có nhiều lựa chọn hơn để tận hưởng tuổi già. Các cộng đồng cao cấp đang phát triển, được gọi là life plan communities, cho phép cư dân bắt đầu ở căn hộ riêng và chuyển sang chế độ chăm sóc y tế toàn diện hơn khi họ già đi. Tỷ lệ cư trú tại các khu này đang tăng, với hơn 80% căn hộ đã được lấp đầy, theo NIC MAP Vision - một nguồn nghiên cứu về nhà ở cho người cao tuổi.

Ngoài Vi at Palo Alto, một số đơn vị khác đang cung cấp các cộng đồng gần các trường đại học lớn như Oberlin College (Ohio) và Cornell University (New York) hay The Forest at Duke (gần Đại học Duke). Để vào các khu này thường xuyên phải ở trong danh sách chờ.

Hợp đồng cư trú thường hoạt động theo mô hình thành viên dài hạn, giúp cố định mức phí ngay cả khi khách hàng cần chăm sóc nhiều hơn. Những hợp đồng toàn diện này yêu cầu khoản phí trả trước cao hơn, nhưng giúp người lớn tuổi tránh khỏi việc phải tìm và chi trả cho các dịch vụ chăm sóc khác nhau khi tuổi cao sức yếu.

Ban đầu vợ chồng Pollard sống tại nhà riêng trong khuôn viên Đại học Stanford và đã chuẩn bị phòng cho người chăm sóc. Tuy nhiên, khi thấy bạn bè sống cô độc và yếu dần, họ quyết định thay đổi. Năm 2019, họ chuyển đến Vi at Palo Alto.

Hai vợ chồng thường bơi tại trung tâm thể thao dưới nước, tham gia các lớp thể dục và dự các buổi giảng hàng tuần trong trường đại học. Họ cũng đảm nhận vai trò trong các hội đồng cư dân. Ông David cho biết rất ấn tượng với những cư dân năng động hơn ông 15-20 tuổi và coi họ là hình mẫu.

"Chúng tôi biết mình đã đưa ra quyết định đúng đắn", bà Virginia nói.

Khu vườn trong cộng đồng hưu trí Vi at Palo Alto. Ảnh: WSJ

Nghỉ hưu vài năm trước cũng là lúc ông Ron Litvak, 66 tuổi, một cựu luật sư ở Denver đã cùng vợ đăng ký chờ hai nơi: một cộng đồng cao cấp tại Denver và La Costa Glen tại California.

Litvak từng chứng kiến cha mẹ sống cô lập tại chung cư 17 tầng ở Denver. Bố ông mắc Parkinson, mẹ bị khí phế thũng. Ông thường phải mua sắm và chăm lo cho họ, cùng với nỗi bất an thường trực.

"Tôi không muốn các con mình phải làm vậy", ông nói và tin người già sẽ sống tốt hơn nếu có mạng lưới xã hội tốt. "Nếu chúng tôi chuyển vào một cộng đồng lúc còn đủ sức khỏe để tận hưởng và kết bạn, tuổi già sẽ có chất lượng cao hơn", ông chia sẻ.

Phí gia nhập cho các cộng đồng này dao động từ 100.000 đến 400.000 USD và có thể lên đến 7 triệu USD, tùy thuộc từng khu. Phí hàng tháng trung bình khoảng 4.800 USD và tăng từ 3-4% mỗi năm trong thập kỷ qua. Một số cộng đồng cho phép thuê với mức phí thấp hơn hoặc không cần trả trước, nhưng sẽ tính thêm tiền chăm sóc y tế sau này. Cũng có những lựa chọn dịch vụ tại nhà với phí thành viên từ 50.000 đến 140.000 USD, cùng với phí hàng tháng từ 400 đến 700 USD.

Nhiều cộng đồng kế hoạch sống có danh sách chờ từ 2 đến 5 năm. Ông Tripp Higgins, chủ tịch myLifeSite, cho biết danh sách chờ dài tuy gây khó khăn cho khách hàng nhưng sẽ giúp các cộng đồng duy trì tỷ lệ cư trú cao.

Bên trong căn hộ hai phòng ngủ của vợ chồng David tại cộng đồng hưu trí Vi at Palo Alto. Ảnh: WSJ

Bà Jane McCaffrey, 83 tuổi, một cựu kế toán, cho rằng việc chuyển đến Meadow Ridge - một cộng đồng hưu trí rộng 55 ha ở Redding, Connecticut - đã giúp bà tiết kiệm tiền. Bà và chồng quá cố đã bán ngôi nhà gần 1.000 m2 và chuyển đến căn hộ hai phòng ngủ vào năm 2017. Phí gia nhập khi đó là 750.000 USD, trong đó 80% sẽ được hoàn trả cho bà hoặc người thừa kế.

Phí hàng tháng của bà là 9.000 USD, bao gồm thực phẩm, phương tiện đến các cuộc hẹn y tế, tiện ích, dọn dẹp và các chương trình sinh hoạt. Khoản phí tại đây thực tế ít hơn các loại phí phải trả để duy trì ngôi nhà rộng lớn của bà.

Theo hợp đồng, phí hàng tháng của bà sẽ không tăng đáng kể nếu cần được chăm sóc y tế toàn diện. "Tôi sẽ ở đây cho đến khi qua đời", "Nếu sống trong ngôi nhà cũ rộng lớn, tôi sẽ phải trả nhiều hơn", bà McCaffrey chia sẻ.

Bảo Nhiên (Theo WSJ)