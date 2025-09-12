Người giàu không còn thích hàng hiệu

Mỗi năm, Nony Odum đều tự thưởng cho mình một chiếc túi hoặc đôi giày Chanel nhưng thói quen này đã biến mất.

Nony là giám đốc một công ty thời trang ở New York, Mỹ. Cô từng chi mạnh tay mua áo khoác, giày của các thương hiệu như Balmain, Dolce & Gabbana, Celine và Chanel. Từ năm ngoái, cô bắt đầu thấy mệt mỏi với việc mua sắm hàng xa xỉ. "Một số thương hiệu đòi 10.000 USD cho chiếc túi xách dù chúng chẳng có gì thay đổi và không tốt hơn", cô nói.

Nony Odum nhận thấy nhiều người có chung tâm lý, từ bỏ thói quen mua sắm xa xỉ. Trước đây, ngành hàng này từng tăng trưởng nhanh gấp đôi GDP toàn cầu, nhưng hiện đã trải qua hai năm liên tiếp giảm doanh số. Sự sụt giảm được lý giải bởi kinh tế toàn cầu biến động, nhu cầu từ Trung Quốc chậm lại và sức hút văn hóa của các thương hiệu suy giảm.

Theo Bain & Company, khoảng 50 triệu người đã rời bỏ thị trường hàng xa xỉ trong giai đoạn 2022-2024. Đáng chú ý, nhóm khách hàng tiềm năng đã ngừng mua sắm vì giá tăng. Báo cáo của ngân hàng HSBC cho biết giá trung bình của hàng xa xỉ tại châu Âu đã tăng khoảng 52% từ năm 2019 bởi chúng được bán giá cao gấp 8 đến 12 lần chi phí sản xuất.

Erwan Rambourg, trưởng bộ phận nghiên cứu cổ phiếu tiêu dùng và bán lẻ toàn cầu tại HSBC, nhận định nguyên nhân là kinh tế khó khăn do căng thẳng thương mại và thuế quan, đồng thời tình hình còn xấu đi vì sai lầm tự gây ra liên quan đến lạm phát và thiếu sáng tạo.

Đồng thời, ngành hàng hiệu đang đối mặt với khủng hoảng bản sắc, khi ngày càng nhiều người tiêu dùng ở mọi mức thu nhập cảm thấy mệt mỏi với những sản phẩm mà họ không còn cho là xứng đáng với giá cao.

"Ngành xa xỉ đã tự phá hủy câu chuyện thương hiệu về sự khan hiếm và sẽ cần nhiều nỗ lực để xây dựng lại", Healey, một Tiktoker, nói. Đồng thời, việc các sản phẩm "lấy cảm hứng" từ thị trường đại chúng ngày càng phổ biến đã làm giảm sự khác biệt về chất liệu giữa hàng xa xỉ và hàng giá rẻ.

