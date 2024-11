Người giàu chi gần 40.000 USD để ngắm thú hoang dã

Tour 15 ngày ngắm thú tại châu Phi với trải nghiệm bay khinh khí cầu, ở khu nghỉ cao cấp có giá từ 37.000 USD mỗi người, được khách nhà giàu đặt nhiều vào năm tới.

Sophie Serrano, nhà sáng tạo nội dung du lịch 28 tuổi, không thể quên âm thanh linh cẩu nhai xương trong chuyến đi safari đầu tiên vào tháng 11/2023. Đây là chuyến đi mẹ cô đã mơ ước từ lâu và ước tính họ đã chi mỗi người khoảng 10.000 USD để tận hưởng 10 ngày trong ba khu nghỉ dưỡng sang trọng của Tanzania.

"Năm ngoái, gia đình tôi đã bàn bạc xem đây có phải khoản chi xứng đáng không và mọi người đều đồng ý", cô nói. Trải nghiệm thực tế không khiến nữ du khách thất vọng. Cô được bao quanh bởi đàn khỉ, massage trong khu cắm trại sang trọng Siringit Serengeti cùng âm thanh của các loài chim xung quanh. Serrano nhận mình đã mê châu Phi và trên thế giới, ngày càng nhiều du khách chi đậm để tham gia các chuyến du lịch safari xa xỉ ở lục địa này.

Serrano tại khu nghỉ dưỡng trong chuyến trải nghiệm safari. Ảnh: Serrano

Isabella John, nhà sáng tạo nội dung du lịch 25 tuổi và đồng sáng lập của công ty quản lý mạng xã hội Nomad Social, đã hai lần trải nghiệm du lịch safari ở Nam Phi. Cô nói mình đã rơi nước mắt khi lần đầu thấy đàn voi và mãi nhớ tiếng gầm gừ của những con sư tử trong đêm.

Nhà điều hành tour cao cấp Abercrombie & Kent cho biết các chuyến đi safari châu Phi luôn nằm trong danh sách bán chạy nhất sau dịch. Khách hàng thường chọn chương trình 14 ngày tại Kenya và Tanzania, hứa hẹn cơ hội ngắm nhìn "Big Five" (5 con vật lớn) gồm sư tử, báo, voi, tê giác và trâu Cape, giá khởi điểm khoảng 25.000 USD mỗi người vào năm 2025.

Dennis Pinto, Giám đốc điều hành của nhà điều hành tour safari cao cấp Micato Safari, nói lượng đặt chỗ đã tăng hơn 21% so với năm 2023. Sang năm 2025, lượng đặt chỗ đã tăng 19% so với cùng kỳ. Các hành trình xa hoa được khách hàng ưa chuộng, đặc biệt là tour 15 ngày ở Kenya và Tanzania, gồm 6 chuyến bay, một chuyến bay khinh khí cầu và hai đêm ở Four Seasons Safari Lodge Serengeti hoặc khách sạn tương đương - mức giá từ 37.000 USD mỗi người.

Bên trong Micato Safari. Ảnh: Micato Safari

Việc tự lên kế hoạch trải nghiệm safari cao cấp cũng không quá khó vì hiện có nhiều khu nghỉ dưỡng để du khách lựa chọn, như chuỗi Singita tại Đông và Nam Phi. Một đêm tại biệt thự Milele mới nhất của chuỗi này với sức chứa 10 khách tại khu bảo tồn Grumeti ở Tanzania có giá từ 35.000 USD và sẽ tăng lên hơn 36.000 USD vào năm 2025.

Theo Melissa Krueger, Giám đốc điều hành của nhà phân phối du lịch cao cấp Classic Vacations, sau Covid-19, du khách muốn trải nghiệm chuyến đi đáng nhớ và điều này đem đến cơ hội kinh doanh cho công ty. Từ tháng 3, công ty này đã bổ sung hành trình nghỉ dưỡng sang trọng trong các safari châu Phi.

Đại lý du lịch hạng sang Indagare cũng xác nhận các chuyến du lịch safari có xu hướng tăng. Năm 2023, công ty này đã bán 78 chuyến, tăng 73% so với năm trước. Đối với những đại lý như Scott Dunn Private - nơi các thành viên phải chi tiêu tối thiểu 100.000 USD mỗi năm để du lịch - safari luôn là lựa chọn phổ biến. Gần đây, họ nhận thấy Botswana trở thành điểm đến nổi bật với số lượng đặt chỗ tăng 75%.

Theo Business Insider, mức giá cao biến các chuyến đi safari trở thành "trải nghiệm chỉ có một lần trong đời". Tuy nhiên, lần đầu tiên cũng là khởi đầu cho niềm đam mê mới. Serrano tiết lộ sẽ tham gia hành trình safari thứ hai vào cuối tháng 11 để ngắm khỉ đột.

"Đắt nhưng đáng, không gì có thể sánh với safari", cô nói.

Hoài Anh (Theo Business Insider)