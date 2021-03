Người giao hàng đột ngột ngừng tim

Anh nhanh chóng hôn mê. Các y bác sĩ cấp cứu ép tim, hội chẩn liên khoa. Bệnh nhân hút thuốc lá đã nhiều năm, được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp, tắc hoàn toàn động mạch liên thất trước - một nhánh mạch lớn nuôi dưỡng trái tim. Nếu không được can thiệp ngay sẽ gây hoại tử cơ tim tiến triển. Với nhồi máu cơ tim thời gian là vàng, càng tái thông sớm mạch máu bị tắc thì càng nhiều tế bào cơ tim sẽ được cứu.

Bác sĩ Phạm Văn Chính khoa Hồi sức Tim mạch, người điều trị cho bệnh nhân, ngày 2/3 cho biết với các trường hợp can thiệp cấp cứu, cần phải có sự đồng thuận và ký giấy cam đoan từ phía người nhà bệnh nhân. Tuy nhiên, anh Cường đến viện khám một mình, cũng không có bảo hiểm y tế, tình trạng nguy kịch, thủ thuật nhiều rủi ro, chi phí điều trị lớn.

Các y bác sĩ đã tìm mọi cách liên lạc với gia đình anh, không chờ họ có mặt trực tiếp mà thuyết phục họ đồng thuận thực hiện can thiệp qua điện thoại. Nhận được sự đồng ý, các bác sĩ khoa Can thiệp tim mạch và khoa Hồi sức Tim mạch đã nhanh chóng cấp cứu bệnh nhân. Bệnh nhân vưthở máy, vừa dùng thuốc cấp cứu, vừa ép tim, đồng thời can thiệp đặt stent tái thông động mạch vành. Tại khoa Hồi sức tim mạch, các thông số chức năng của anh nhanh chóng cải thiện, giảm dần các thuốc vận mạch, an thần...

Hôm sau, ý thức của bệnh nhân đã hồi phục hoàn toàn, được rút ống nội khí quản, giảm dần các thuốc hồi sức tim mạch. Chức năng các cơ quan khác của anh hoàn toàn ổn định và ra viện sau 5 ngày điều trị.

Bệnh nhân được can thiệp tim mạch. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Đây là một trong nhiều bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp có biến chứng sốc tim, ngừng tuần hoàn mà Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tiếp nhận và điều trị gần đây. Nhồi máu cơ tim cấp là bệnh lý tim mạch nguy hiểm thường gặp ở các nước phát triển và cả các nước đang phát triển như ở Việt Nam. Tỷ lệ tử vong do nhồi máu cơ tim có giảm so với trước đây nhờ những tiến bộ về chẩn đoán và điều trị, tuy nhiên hậu quả và biến chứng sau nhồi máu cơ tim vẫn đáng lo ngại nếu không được cấp cứu kịp thời.

Bác sĩ Chính cho biết đối với bệnh nhân ngừng tim, yêu cầu đầu tiên là phải ép tim ngay lập tức và phải đảm bảo cấp cứu có chất lượng, kỹ thuật tốt thì bệnh nhân mới có cơ hội hồi phục được nhịp tim và tránh được tổn thương não. Đồng thời, phải tìm nguyên nhân và can thiệp đúng cách thì mới có kết quả điều trị tối ưu, hạn chế những biến chứng.

Theo bác sĩ Chính, việc cứu sống các bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp là hiệu quả của sự phối hợp trong "chuỗi sống còn" cấp cứu nội viện. Cụ thể, là sự phối hợp nhanh chóng, chặt chẽ giữa khoa Cấp cứu, khoa Hồi sức Tim mạch và Khoa can thiệp tim mạch - một hệ thống liên hoàn.

"Trước đây, tôi đã biết mình có tăng huyết áp và hút thuốc. Tuy nhiên, buổi sáng hôm đó đột ngột cảm thấy đau ngực, tôi liền đến bệnh viện khám, rồi ngất đi không biết gì nữa", anh Cường kể lại và cảm ơn các bác sĩ đã cứu mạng.

* Tên bệnh nhân được thay đổi.