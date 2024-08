Người già Mỹ tằn tiện vì lạm phát

Bà Janet Albrecht (78 tuổi) phải từ bỏ món thịt bò để chuyển sang ăn mỳ gói, khi trợ cấp xã hội ở Mỹ không tăng đủ để bù lạm phát.

Cho đến năm ngoái, bà Albrecht vẫn còn có thể ăn trưa bằng sandwich thịt bò hoặc salad cá ngừ. Nhưng giờ đây, bà phải giảm chi cho tiền ăn, vì trợ cấp xã hội không tăng kịp chi phí thực phẩm, nhà ở và chăm sóc y tế vài năm qua.

Albrecht là nhà thiết kế đồ họa về hưu. Bà ước tính so với năm 2021, thời điểm trước khi lạm phát tăng vọt, hiện tại bà chi nhiều hơn 100 USD mỗi tháng để đi siêu thị. Chủ nhà đã tăng tiền thuê hàng tháng lên thêm 65 USD trong hai năm qua. Hóa đơn tiền điện cũng tăng. Một số loại thuốc bà phải uống hàng ngày sau khi bị đau tim cũng đắt đỏ hơn. Hơn một năm qua, dù không thích để tóc dài, bà cũng không dám cắt tóc.

"Giờ tôi chỉ ăn mỳ gói vào buổi trưa. Đây là món tôi chưa bao giờ ăn trong đời, cho đến mãi gần đây", bà nói. Albrecht hiện sống tại Indiana, Pennsylvania và nhận trợ cấp 1.163 USD mỗi tháng. "Tôi không nhớ mình bỏ thịt bò từ bao giờ nữa. Tôi giờ không thể mua được món đó", bà nói.

Người dân mua sắm trong một siêu thị ở West Bridgewater, Massachusetts. Ảnh: Boston Globe

Nhiều người cao tuổi khác tại Mỹ cũng cảm nhận sức ép tương tự từ lạm phát. Nghiên cứu gần đây của The Senior Citizens League - một tổ chức hoạt động vì người lớn tuổi tại Mỹ - cho biết sức mua của các khoản hỗ trợ an sinh xã hội đã giảm 20% so với năm 2010. Tức là 100 USD mà các hộ gia đình chi ra năm 2010 chỉ mua được 80 USD ngày nay. Điều này đồng nghĩa người về hưu cần có thêm 370 USD mỗi tháng, tương đương 4.440 USD một năm để bù đắp.

Ông bà Tom và Susan Freyer (Palmdale, California) vài năm qua sống dựa vào trợ cấp xã hội và tiền lương hưu giáo viên của Susan. 5 năm trước, họ có thể tiết kiệm đủ tiền để kỷ niệm ngày cưới bằng chuyến du lịch cuối tuần đến Newport Beach (California). Nhưng năm nay, kế hoạch này còn bỏ ngỏ. "Tiền bây giờ phải chi cho xăng xe và thức ăn nữa", Tom giải thích.

Bà Nancy Portz (74 tuổi) thì từng sốc khi nhìn thấy một quả ớt chuông có giá hơn 2 USD. "Đồ ăn lành mạnh hiện có giá bằng cả gia tài", bà nói. Hóa đơn tiền điện hàng tháng của Portz đã cao gấp 3, còn tiền nước cao gấp đôi so với năm 2016, thời điểm bà mới mua nhà ở đây.

Tháng 1 hàng năm, người nhận trợ cấp an sinh xã hội sẽ được điều chỉnh theo chi phí sinh hoạt. Tuy nhiên, mức tăng thường không theo kịp lạm phát thực tế. Điều này ảnh hưởng đến các công dân lớn tuổi. Rất nhiều người trong số họ phụ thuộc vào khoản này. The Senior Citizens League cho biết 8 trong 15 lần điều chỉnh gần đây đều thấp hơn lạm phát năm đó.

Giai đoạn 2010-2024, trợ cấp tăng 58%. Tuy nhiên, giá các hàng hóa và dịch vụ thường được mua bởi những người về hưu tăng tới 73%, The Senior Citizens League cho biết. Ví dụ, giá bánh mì và thịt bò tăng lần lượt 147% và 73% trong giai đoạn trên.

Năm nay, trợ cấp chỉ tăng 3,2% do lạm phát hạ nhiệt. Số liệu công bố hôm 14/8 cho thấy chỉ số giá tiêu dùng Mỹ (CPI) tăng 2,9% trong tháng 7 - lần đầu tiên dưới 3% kể từ năm 2021.

The Senior Citizens League dự báo mức điều chỉnh cho năm sau sẽ chỉ vào khoảng 2,6%. Shannon Benton - Giám đốc tổ chức này - cho biết mức tăng đó không đủ với nhiều người lớn tuổi. "Chúng tôi được biết chi phí nhà ở và lương thực còn tăng mạnh hơn. Nhiều người bị buộc giảm chi tiêu và tìm đến thẻ tín dụng", bà nói.

Albrecht cũng cảm thấy khoản trợ cấp của mình mất dần sức mua. "Giá thực phẩm vẫn tăng. Giá điện cũng thế. Mọi thứ đều đắt đỏ hơn so với trước đây", bà kết luận.

Hà Thu (theo CNN, Reuters)