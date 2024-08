Người giả mạo Cục phó An ninh điều tra bị bắt

TP HCMTrần Quốc Do, 40 tuổi, bị cáo buộc dùng tên giả, xưng là Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra, nhận "chạy" dự án, đòi nợ thuê, xin việc.

Ngày 29/8, Do bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt tạm giam để điều tra hành vi Giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác.

Trần Quốc Do khi bị Cơ quan an ninh điều tra bắt tạm giam. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, Do lấy tên giả Trần Thiên Lượng, xưng là Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra Bộ Công an phụ trách phía Nam, quen biết nhiều người có khả năng "chạy" án, "chạy" dự án, đòi nợ, xin việc làm, giấy phép kinh doanh... Ông ta mua quần áo, mũ, quân hàm rồi chụp nhiều ảnh giống như một cán bộ công an đang ngồi trong phòng làm việc, đưa cho mọi người xem.

Cơ quan An ninh điều tra xác định Do đã có hành vi giả mạo chức vụ và đang mở rộng điều tra các hành vi sai phạm khác; đồng thời kêu gọi nạn nhân của người này đến trụ sở Bộ Công an phía Nam (số 254 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) trình báo.

Hình ảnh Trần Quốc Do dùng để giả mạo thượng tá an ninh. Ảnh: Công an cung cấp

Quốc Thắng