Người giả mạo Cục phó An ninh bị phạt tù

TP HCMTrần Quốc Do, 41 tuổi, bị tuyên phạt 18 tháng tù vì dùng tên giả, xưng là Cục phó An ninh điều tra, nhận "chạy" dự án, đòi nợ thuê, xin việc.

Ngày 14/1, Do, từng có tiền án về tội lừa đảo, bị TAND TP HCM tuyên phạm tội Giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác.

Bị cáo Trần Quốc Do tại tòa hôm nay. Ảnh: Bình Nguyên

Theo HĐXX, bị cáo đã sử dụng quân phục công an (tự mua), gắn hàm đại tá, đăng ảnh đại diện trên Zalo, tự nhận đang công tác tại Bộ Công an phụ trách phía Nam để nhận can thiệp vào hoạt động giải quyết các vụ án, đòi nợ...

Cụ thể, giữa tháng 7/2024, trong lần gặp một cựu quân nhân, Do giới thiệu mình là cán bộ công an đang công tác tại Cục An ninh điều tra (A09, Bộ Công an) phụ trách mảng tiền tệ. Thông qua cựu quân nhân này, Do nhận tìm hiểu và giúp đỡ cho một cựu cán bộ là người liên quan trong vụ án tại Bộ Công thương.

Ngoài ra, trước đó, trong một lần đi nhậu với người quen, Do xưng tên Trần Thiên Lượng, Cục phó A09 và mang cấp hàm thượng tá; nhận là người phụ trách các vụ án, vụ việc của A09 phía Nam nên có thể giúp đỡ nếu anh em, bạn bè gặp khó khăn liên quan đến pháp luật. Anh ta còn cho mọi người xem ảnh chụp Văn phòng đại diện Đông Nam Bộ của một tờ báo và hình ngồi tại bàn làm việc.

Qua mối quan hệ bạn bè, một trong những người gặp Do tại buổi uống rượu biết tại Cục A09 không có ai tên Lượng giữ chức vụ như anh ta giới thiệu, nên đã tố giác với công an.

Hình ảnh Trần Quốc Do dùng để giả mạo thượng tá an ninh. Ảnh: Công an cung cấp

Ngoài hành vi trên, cơ quan điều tra phát hiện dữ liệu điện thoại của Do có nhiều hình ảnh mặc quân phục công an cấp hàm thượng tá, đại tá; các tin nhắn giả mạo cán bộ công an để đòi nợ, có dấu hiệu "chạy" án... nhưng chưa đủ căn cứ buộc tội.

Tại tòa hôm nay, Do thừa nhận hành vi của mình, cho rằng từng theo học ngành kỹ thuật mật mã hệ dân sự và ước mơ được trở thành công an nhưng không được vào ngành. Bị cáo tỏ ra hối hận, xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt vì vợ đang mang thai.

Bình Nguyên