Người Gia Lai gom rau, củ tặng TP HCM

8h ngày 14/7, 15 người dân xã An Phú (Pleiku) đã có mặt trên đồng rau của người dân trong xã ủng hộ. Trước đó, anh Nguyễn Vũ Phú Trường, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã An Phú đã đến từng nhà dân vận động nông dân hỗ trợ, người có rau góp rau, người có công góp công. "Hai đợt vận động trước, nông dân An Phú đã ủng hộ 7 tấn rau, củ", anh Trường nói.