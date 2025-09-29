Người dưới 18 tuổi mắc bệnh tình dục tăng

Người dưới 18 tuổi mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục đến Bệnh viện Da Liễu TP HCM khám tăng, đặt ra thách thức trong chẩn đoán và điều trị.

"Thanh thiếu niên chiếm tỷ lệ cao trong các ca bệnh lây truyền qua đường tình dục nhưng ít có khả năng tiếp cận dịch vụ y tế và còn chịu sự phán xét từ gia đình, xã hội", BS.CK2 Nguyễn Thị Phan Thúy, Giám đốc Bệnh viện Da Liễu TP HCM, nói tại hội nghị khoa học da liễu miền Nam, ngày 28/9.

Theo bác sĩ Thúy, nhóm 15-25 tuổi chiếm 25% dân số có hoạt động tình dục, nhưng hơn một nửa số ca nhiễm mới ghi nhận thuộc nhóm này. Điều này phản ánh mức độ dễ tổn thương của thanh thiếu niên trước các bệnh lây truyền qua đường tình dục, đồng thời cho thấy các rào cản lớn về tiếp cận y tế và định kiến xã hội.

Thực tế tại Bệnh viện Da Liễu TP HCM, năm 2022 có 506 ca bệnh nhân dưới 18 tuổi phải can thiệp thủ thuật, tăng lên 679 ca vào năm sau đó, 758 ca năm 2024 và chỉ trong 8 tháng đầu năm nay ghi nhận 533 ca. Không ít trường hợp đến viện không có người đại diện hợp pháp đi cùng, gây khó khăn trong tiếp nhận, thậm chí trì hoãn điều trị. Một số ca có dấu hiệu nghi ngờ bị xâm hại tình dục, đòi hỏi sự phối hợp đa ngành để bảo vệ an toàn cho trẻ.

Bác sĩ Bệnh viện Da Liễu TP HCM tư vấn cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo các chuyên gia, tuổi vị thành niên đã phát triển về mặt tâm sinh lý nhưng thường thiếu kiến thức giới tính và kỹ năng phòng ngừa, dẫn đến nguy cơ cao mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục như sùi mào gà, lậu, giang mai, chlamydia, herpes sinh dục, HIV... Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến số bệnh nhân trẻ tiếp tục gia tăng trong những năm gần đây.

Nhiều bệnh lý lây truyền qua đường tình dục có thể tiến triển âm thầm, không triệu chứng, nên sàng lọc sớm là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, việc mở rộng tầm soát thường quy đòi hỏi cân nhắc tính chi phí - hiệu quả. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy tích hợp xét nghiệm các bệnh lây truyền qua đường tình dục vào quy trình khám định kỳ mang lại hiệu quả rõ rệt.

Tại Mỹ, các cơ sở sản phụ khoa lấy mẫu xét nghiệm chlamydia cùng lúc với xét nghiệm Pap cho phụ nữ dưới 26 tuổi, giúp tỷ lệ tầm soát tăng lên 84%. Ở Australia, khi đưa xét nghiệm giang mai vào quy trình theo dõi HIV ở nhóm MSM, tỷ lệ phát hiện giang mai sớm không triệu chứng tăng từ 21% lên 85%, thời gian chẩn đoán trung bình giảm từ 107 ngày xuống còn 47 ngày.

BS.CK2 Nguyễn Thị Phan Thúy, Giám đốc Bệnh viện Da Liễu TP HCM, tại hội nghị khoa học da liễu miền Nam, ngày 28/9. Ảnh: Lan Anh

Hiện, Bệnh viện Da Liễu TP HCM đã xây dựng quy trình chuyên biệt chăm sóc bệnh nhân dưới 18 tuổi, cải tiến tầm soát bằng các gói xét nghiệm tích hợp trong tư vấn, chuẩn hóa phác đồ điều trị với kỹ thuật mới. Đồng thời, nơi này đẩy mạnh truyền thông giáo dục sức khỏe qua website, fanpage và tư vấn trực tiếp, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, khuyến khích tầm soát định kỳ, tiêm vaccine HPV, viêm gan B...

Lê Phương