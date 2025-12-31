Người dùng xe Tesla đổ đi mua dụng cụ thoát hiểm

MỹCác tài xế Tesla tìm mua các dụng cụ khẩn cấp để tránh bị mắc kẹt bên trong xe trong trường hợp gặp sự cố hoặc tai nạn.

Đã có những trường hợp được ghi nhận hành khách bị mắc kẹt bên trong, không thể thoát ra ngoài khi xe điện gặp sự cố hoặc tai nạn. Trong một số trường hợp, ngay cả những người cứu hộ khẩn cấp cũng gặp khó khăn khi mở cửa từ bên ngoài.

Mặc dù Tesla trang bị tay nắm cửa cơ học ở cả ghế trước và ghế sau của các mẫu xe đời mới hơn, không phải chủ sở hữu nào cũng biết vị trí của chúng. Tùy thuộc vào năm sản xuất, các chốt này thường được giấu kín. Thêm vào đó là sự hoảng loạn của một vụ va chạm, và tình huống nhanh chóng trở nên nguy hiểm.

Sau một số vụ tai nạn chết người mà người ngồi trong xe không thể thoát ra kịp thời, các chủ sở hữu Tesla đã tự mình giải quyết vấn đề: tìm mua dụng cụ phá kính phòng trường hợp bị mắc kẹt.

Lẫy mở cửa cơ học trên mẫu Tesla Model 3. Ảnh: Tesla

Đối với các mẫu Model 3, Model Y, Model X, Model S và Cybertruck, cửa trước có một chốt cơ học dễ tìm thấy ở phía trước các công tắc cửa sổ bên, vì vậy việc thoát ra ngoài nếu xe bị mất điện sẽ không quá khó khăn, miễn là người trên xe biết các chốt này ở đó.

Tuy nhiên, hành khách ngồi phía sau phải đối mặt với một lối thoát phức tạp hơn. Ví dụ, trên các mẫu Model 3 được sản xuất từ năm 2024 trở đi, hành khách phía sau phải kéo một miếng nhựa trong hộc cửa ra và sau đó kéo một dây đai để mở cửa bằng tay. Điều tương tự cũng xảy ra với Model Y và Cybertruck cũng có thiết lập tương tự.

Một tay nắm lắp dưới sàn xe giúp mở cửa xe điện Tesla trong tình huống khẩn cấp. Ảnh: Yonzee

Mọi thứ phức tạp hơn và tiềm ẩn nguy hiểm hơn trên Model X, vì cần phải tháo lưới loa phía sau để tiếp cận dây kéo cửa. Trên Model S, dây cáp mở cửa cơ học được tìm thấy phía sau thảm dưới ghế.

Những chiếc Tesla Model 3 sản xuất trước năm 2023 còn tệ hơn và thậm chí không có nút mở cửa bằng tay. Việc trang bị dụng cụ phá kính ở vị trí dễ lấy cho người ngồi phía sau xe Tesla có thể là một ý tưởng hay.

Tờ Independent lưu ý rằng một số chủ sở hữu Tesla có tinh thần kinh doanh đã bắt đầu bán các phụ kiện được thiết kế để giúp việc tiếp cận và sử dụng chốt cửa thủ công dễ dàng hơn.

Một cuộc tìm kiếm nhanh trên mạng cho thấy cả một thị trường ngách được xây dựng xung quanh các giải pháp này, cung cấp các sản phẩm như dây kéo tùy. Ngoài ra còn có rất nhiều lựa chọn khác trên nền tảng thương mại điện tử, với nhiều bộ dây kéo được thiết kế riêng cho các mẫu xe Tesla khác nhau.

Dây kéo lắp thêm trên xe Tesla, với đầu dây thò hẳn ra ngoài để có thể nhanh nhóng sử dụng trong tình huống khẩn cấp. Ảnh: Carscoops

Một số chủ xe Tesla thậm chí bắt đầu hướng dẫn cách tự giải thoát nếu bị kẹt sau va chạm.

Chad Lincoln, làm việc cho Uber ở Tennessee, nói rằng sẽ đưa ra một thông báo ngắn gọn theo kiểu tiếp viên hàng không khi hành khách lên xe Model 3 của mình, giải thích chính xác cách tìm và sử dụng nút mở cửa khẩn cấp.

Thực tế, Tesla đã nhận thức được những lo ngại này. Vào tháng 9, nhà thiết kế trưởng Franz von Holzhausen thừa nhận rằng công ty đang nghiên cứu thiết kế lại tay nắm cửa. Ông lưu ý rằng việc tích hợp nút mở cửa điện và mở cửa bằng tay vào một nút duy nhất là rất hợp lý.

Cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA) cho biết, việc một sản phẩm không cung cấp cho hành khách phương tiện thoát hiểm hợp lý khỏi xe có thể là lý do để thu hồi sản phẩm đó.

Mỹ Anh