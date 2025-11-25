Người dùng Việt quan tâm nhiều hơn đến tốc độ Internet

Nhiều người dùng Việt cho biết thường kiểm tra tốc độ Internet, ưu tiên các gói có băng thông rộng để đảm bảo công việc, trải nghiệm không gián đoạn.

Nhiều người dùng thừa nhận thay đổi tiêu chí đánh giá Internet. Nếu trước đây câu hỏi phổ biến khi chọn nhà mạng là "Internet có nhanh không?", thì nay người dùng quan tâm tới độ trễ khi chơi game, tốc độ tải lên để livestream hay khả năng chịu tải của đường truyền khi hàng chục thiết bị cùng truy cập.

Anh Minh Đức (TP HCM) cho biết gia đình 5 người có gần 30 thiết bị kết nối Internet từ điện thoại, laptop, tablet cho đến TV, camera. Trước đây, chỉ cần cùng lúc sử dụng nhiều thiết bị là đường truyền bị chậm. Gần đây, anh bắt đầu đo tốc độ mạng để xem thời điểm nào mạng nghẽn. "Từ đó, tôi mới biết gói cước không còn phù hợp, cân nhắc nâng cấp hoặc đổi nhà mạng" anh nói.

Với chị Thảo (Hà Nội), làm việc từ xa, tốc độ tải lên là yếu tố quyết định. Chị thường đo tốc độ tải xuống, độ trễ để đánh giá chất lượng kết nối. "Chỉ cần upload chậm một chút là ảnh hưởng đến tiến độ công việc. Do đó, tôi cần tốc độ nhanh, ổn định", chị nói.

Tương tự chị Thảo, anh Đức, những ngày gần đây, mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh chụp speed test với tốc độ tải xuống, tải lên và độ trễ được người dùng đăng tải công khai. Từ thao tác vốn quen thuộc trong giới kỹ thuật, đo tốc độ Internet nay trở thành cách để người dùng tự đánh giá chất lượng kết nối tại nhà.

Việc đo tốc độ Internet xuất hiện nhiều hơn khi các hoạt động làm việc từ xa, dạy học trực tuyến, livestream hay chơi game online phổ biến, đòi hỏi khắt khe về chất lượng kết nối. Băng thông và độ ổn định trở thành yếu tố quan trọng, đồng thời thúc đẩy nhu cầu "tự kiểm chứng" chất lượng dịch vụ thay vì chỉ dựa vào thông tin nhà mạng công bố.

Người dùng trải nghiệm chơi game bắn súng - vốn đòi hỏi tốc độ phản hồi nhanh. Ảnh: FPT

Theo báo cáo Digital Việt Nam của We Are Social, đến tháng 2/2025, Việt Nam có 79,8 triệu người dùng Internet, chiếm 78,8% dân số, với thời gian online trung bình hơn 6 giờ mỗi ngày. Ookla ghi nhận tốc độ băng rộng cố định đạt 250,45 Mbps (7/2025), đứng thứ 13 thế giới. Những kết quả speed test chạm ngưỡng 1 Gbps, thậm chí 10 Gbps trên các gói Wi-Fi 7 cho thấy một số nhà mạng đã đầu tư mạnh vào hạ tầng mới, đáp ứng tiêu chuẩn tốc độ quốc tế.

Theo đại diện FPT - một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ Internet hàng đầu, người dùng đang dần thay đổi kỳ vọng khi trải nghiệm, đòi hỏi nhà mạng phải thay đổi. Người dùng muốn thấy tốc độ thực tế khi nhiều thiết bị cùng hoạt động, muốn độ trễ ổn định khi chơi game, muốn livestream không giật và video họp sắc nét.

Để đáp ứng nhu cầu FPT triển khai Wi-Fi 7 đồng bộ trên nền tảng XGS-PON tới người dùng cuối, kết hợp mesh Wi-Fi 7 để tăng vùng phủ sóng trong nhà. Theo đơn vị này, các gói Wi-Fi 7 hiện đạt tốc độ từ 1 Gbps đến 10 Gbps với khả năng chịu tải gấp khoảng bốn lần so với thế hệ trước, phù hợp cho gia đình nhiều thiết bị.

Đại diện FPT cho rằng việc người dùng chủ động kiểm tra tốc độ là tín hiệu tích cực. "Khi khách hàng tự kiểm chứng, mọi cam kết phải được chứng minh bằng số liệu thực tế. Đây vừa là sức ép, vừa là động lực để chúng tôi liên tục nâng cấp hạ tầng", đại diện đơn vị nói.

Hoài Phương