Người dùng Việt 'khoe' tốc độ Internet tại nhà

Nhiều người dùng tự đo và chia sẻ tốc độ mạng tại nhà lên mạng xã hội trong tháng qua, khoe khả năng kết nối ổn định khi truy cập Internet.

Hàng loạt video ghi lại cảnh đo tốc độ mạng (speedtest) với kết quả ấn tượng, có nơi vượt 1 Gbps, thu hút nhiều lượt xem và bình luận. Nhiều người chia sẻ kết quả kèm nhận xét "mạng nhà mình hôm nay nhanh thật", tạo nên trào lưu khoe tốc độ mạng tại nhà.

Trên TikTok hay Facebook liên tục xuất hiện trong những clip ghi lại khoảnh khắc người dùng tự đo tốc độ kết nối. Trong nhiều chia sẻ thực tế, FPT được nhắc đến như ví dụ về tốc độ ổn định và khả năng đáp ứng cao cho các hoạt động trực tuyến.

Nguyễn Trọng Tín (27 tuổi, TP HCM), nhà sáng tạo nội dung, cho biết anh có thói quen kiểm tra mạng trước mỗi phiên livestream để đảm bảo tín hiệu ổn định. "Trước đây, tầm tối là mạng yếu, nhưng từ khi lắp mạng FPT với công nghệ Wi-Fi 6, tôi có thể live cùng hàng trăm người xem mà hình vẫn mượt", Tín nói.

Nhiều khách hàng đăng tải chia sẻ về tốc độ mạng. Ảnh: FPT

Tại Bắc Giang, Hà Thảo Dương (32 tuổi), chủ quán cà phê kết hợp không gian làm việc (coworking), cũng thường xuyên kiểm tra tốc độ kết nối. "Quán tôi có hàng chục thiết bị truy cập cùng lúc. Tôi thỉnh thoảng đo thử vào giờ cao điểm, thấy vẫn mượt nên khá yên tâm. Trải nghiệm mạng tốt giúp khách ở lại lâu hơn", chị nói.

Nhiều gia đình cũng tham gia trào lưu này như một cách thử nghiệm thú vị. Anh Lâm (Đà Nẵng) cho biết căn hộ ba thế hệ của anh sử dụng nhiều thiết bị thông minh cùng lúc từ TV 4K, camera, loa đến hệ thống đèn tự động. "Lúc nào cũng sợ mạng yếu, nhưng khi đo thử vẫn trên 1 Gbps, xem phim hay học online đều ổn định", anh nhận xét.

Khách hàng FPT sử dụng internet để chơi game tốc độ cao. Ảnh: PV

Theo khảo sát từ các nền tảng xã hội trong tháng qua (15/10-13/11), có hàng ngàn lượt chia sẻ liên quan đến trải nghiệm internet tốc độ cao. Nhiều video ghi nhận kết quả ổn định quanh mức 500 Mbps, một số vượt 1 Gbps.

Mỗi nhóm người dùng có tiêu chuẩn khác nhau. Người trẻ chú trọng độ trễ thấp khi chơi game, dân văn phòng cần kết nối ổn định cho họp trực tuyến, còn các hộ gia đình ưu tiên băng thông đủ mạnh cho nhiều thiết bị cùng hoạt động. Sự đa dạng nhu cầu này đang buộc các nhà cung cấp không ngừng cải thiện hạ tầng, công nghệ để đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao.

Theo bà Trần Thị Thu Trang - Giám đốc Marketing và Truyền thông FPT Telecom, Tập đoàn FPT chính trải nghiệm thật là yếu tố giúp thương hiệu được lan tỏa tự nhiên. "Chúng tôi đầu tư mạnh vào công nghệ Wi-Fi 6, Wi-Fi 7 để người dùng cảm nhận rõ sự khác biệt. Khi dịch vụ tốt hơn, khách hàng sẽ tự chia sẻ và lan truyền", bà Trang nói.

Trong bối cảnh thị trường Internet cạnh tranh gay gắt, các nhà mạng đều chạy đua nâng chuẩn dịch vụ, tối ưu trải nghiệm người dùng. Với hướng đi tập trung vào hạ tầng và công nghệ mới, FPT đặt mục tiêu cá nhân hóa dịch vụ cho từng nhóm khách hàng, từ hộ gia đình đến game thủ đòi hỏi cao về tốc độ và độ ổn định.

Cũng theo đại diện FPT, trào lưu khoe tốc độ mạng cho thấy Internet trở thành một phần trong lối sống kết nối hiện đại, nơi người dùng chủ động kiểm chứng, chia sẻ và tự hào về trải nghiệm công nghệ của mình.

