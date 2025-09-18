Người dùng tiết kiệm hơn 2.000 tỷ đồng mua sắm trên Shopee dịp 9/9

Sự kiện "9/9 ngày siêu mua sắm” giúp người dùng tiết kiệm hơn 2.000 tỷ, đồng thời tạo sức bật tăng trưởng cho nhà bán hàng và thương hiệu.

Ông Trần Tuấn Anh, Giám đốc Điều hành, Shopee Việt Nam, cho biết xu hướng tăng trưởng trong hoạt động mua sắm và kinh doanh trên nền tảng tại sự kiện 9/9 năm nay tiếp tục là minh chứng về hiệu quả của việc tái đầu tư vào hệ sinh thái, đa dạng hóa ưu đãi, danh mục sản phẩm và chương trình giải trí của Shopee.

"Sự kiện ngoài mang đến trải nghiệm thú vị cho người dùng, còn là cú hích khai màn giúp nhà bán hàng, thương hiệu và các đối tác mở rộng kênh thương mại điện tử, tăng cường kết nối khách hàng, gia tăng sức cạnh tranh trong mùa mua sắm cuối năm", ông Tuấn Anh nói.

Các con số nổi bật tại sự kiện "9/9 ngày siêu mua sắm" trên Shopee. Ảnh: Shopee

Tối ưu hóa trải nghiệm và quyền lợi

Sự kiện "9/9 ngày siêu mua sắm - siêu nhanh, siêu rẻ" diễn ra xuyên suốt hai tuần lễ đã mở màn chuỗi hoạt động sale cuối năm bằng nhiều quyền lợi hấp dẫn. Các voucher giảm giá từ người bán và voucher xtra đến 3 triệu đồng từ sàn, hay bộ sưu tập deal siêu rẻ đồng giá từ 9.000 đồng, chương trình freeship... đã giúp người dùng Việt tiết kiệm hơn 2.000 tỷ đồng chi phí mua sắm trên Shopee, theo thống kê từ sàn.

Chính sách giao hàng siêu tốc 4 giờ của Shopee đồng thời góp phần mang đến trải nghiệm mua sắm trực tuyến nhanh chóng. Sàn ghi nhận gần hai triệu đơn hàng gồm các sản phẩm như quần áo, phụ kiện, thực phẩm, đồ ăn cho thú cưng đã được giao thành công đến người dùng theo hình thức vận chuyển này.

Song song, các chương trình giải trí cũng được đông đảo người dùng yêu thích nhờ format mới, tính tương tác cao. Đơn cử, chuỗi livestream tổ chức bởi sàn không dừng lại ở các ưu đãi độc quyền mà còn quy tụ những gương mặt nổi tiếng, có sức ảnh hưởng như Duy Khánh, Jun Phạm, Minh Tuyết, Lucie - Tuấn Dương, Hannah Olala...

Nhạc hội "Sao live đỉnh chóp" và màn tái hợp của 365Daband thu hút hơn 10 triệu lượt xem trên khắp các nền tảng. Ảnh: Shopee

Theo thống kê từ sàn, người dùng đã dành ra hơn 12 triệu giờ để lướt Shopee Live và Shopee Video dịp 9/9, đóng góp hơn 1,7 tỷ lượt xem video và livestream xuyên suốt sự kiện. Sàn đồng thời ghi nhận lượng đơn hàng đặt qua Shopee Live tăng gấp 9 lần so với ngày thường, góp phần khẳng định khả năng chuyển đổi hiệu quả từ mắt xem sang doanh thu của hình thức mua sắm - giải trí.

Tạo đà tăng trưởng cho người bán và thương hiệu

Gần hai triệu người bán và thương hiệu đã đồng hành cùng Shopee triển khai nhiều chương trình mua sắm - giải trí cho người dùng xuyên suốt sự kiện. Theo đó, sàn ghi nhận các con số tăng trưởng nổi bật ở nhiều nhóm ngành hàng, tạo tiền đề cho người bán tăng tốc bứt phá doanh thu mùa mua sắm cao điểm cuối năm.

Báo cáo từ Shopee cho biết nhóm ngành hàng bán chạy nhất bao gồm sản phẩm dưỡng da (skincare), trang điểm (makeup) và chăm sóc nhà cửa với lượng đơn bán ra tăng 5 - 8 lần so với ngày thường. Các sản phẩm như mặt nạ, serum, tẩy trang, phấn phủ, nước giặt, khăn giấy... được người dùng ưu tiên mua sắm trong dịp này.

Ngoài ra, Shopee Mall được nhiều người dùng lựa chọn khi đảm bảo về chất lượng sản phẩm, tính chính hãng cùng các ưu đãi và chính sách miễn phí vận chuyển, đổi trả linh hoạt... Điều này thể hiện qua việc lượng đơn hàng trên Shopee Mall tăng gấp 6 lần trong ngày 9/9 so với ngày thường.

Shopee Mall công bố các thương hiệu bán chạy nhất của từng ngành hàng trong dịp 99. Ảnh: Shopee

Cùng lúc, Shopee Premium - kênh mua sắm các sản phẩm chính hãng từ các thương hiệu cao cấp và nổi tiếng cũng ghi nhận các cột mốc ấn tượng. Lượng người dùng mua sắm các sản phẩm từ Shopee Premium tăng gấp 50 lần trong ngày 9/9, thúc đẩy lượng đơn hàng Shopee Premium tăng gấp 18 lần so với ngày thường.

Thế Đan