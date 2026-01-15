Người dùng sẵn sàng chi nhiều hơn cho hàng chính hãng

Nhiều người đồng ý trả thêm 10-30% giá bán để đảm bảo tính chính hãng của sản phẩm, thúc đẩy sự tăng trưởng gian hàng "Mall" trên sàn online, theo khảo sát từ Cube Asia.

Thông tin nêu tại báo cáo "Sự trỗi dậy của hệ sinh thái các gian hàng chính hãng tại Đông Nam Á" do Cube Asia công bố. Khảo sát được thực hiện trong giai đoạn tháng 10-11/2025, với 6.000 người tiêu dùng tại Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Philippines và Việt Nam. Đối tượng khảo sát trong độ tuổi 25-45.

Kết quả cho thấy 90% người tiêu dùng Đông Nam Á là khách hàng của các "Mall" - gian hàng thương hiệu được sàn thương mại điện tử xác thực. 31% sẵn sàng chi thêm 10-30% để đảm bảo tính chính hãng của sản phẩm. Thị phần hàng hóa thương hiệu qua các kênh mua sắm được ủy quyền (như LazMall) tăng nhanh, từ 12% năm 2020 (tương đương 5 tỷ USD) lên 30% năm 2025 (40 tỷ USD), dự báo đạt 55% vào 2030 (150 tỷ USD).

Khảo sát từ Cube Asia về xu hướng người dùng sẵn sàng chi thêm cho các sản phẩm chính hãng. Ảnh: Lazada

Sự chuyển dịch này cho thấy người dùng đang ưu tiên "giá trị" thay vì "giá rẻ", chú trọng chất lượng, nguồn gốc và trải nghiệm mua sắm đáng tin cậy. Để đáp ứng, các nền tảng thương mại điện tử lớn đã triển khai hệ sinh thái "Mall", tập trung vào xác thực thương hiệu, chính sách hoàn tiền, bảo hành rõ ràng và cam kết bồi hoàn nếu phát hiện hàng giả.

Tại Việt Nam, xu hướng này thể hiện rõ ở LazMall - hệ sinh thái gian hàng chính hãng của Lazada. Đại diện Lazada Việt Nam, cho biết trong đợt siêu sale 11/11 năm qua, doanh thu từ LazMall chiếm hơn một nửa tổng doanh thu, trong khi giá trị đơn hàng trung bình dịp này tăng 67% so với ngày thường trong khi số lượng gian hàng chính hãng tăng 22% so với cùng kỳ. "Kết quả không chỉ thể hiện quy mô của một chiến dịch đơn lẻ, mà là xu hướng bền vững trong vài năm gần đây", vị đại diện nói.

Một xu hướng nổi bật khác là video commerce (video thương mại). Báo cáo của Google ghi nhận Việt Nam thuộc nhóm quốc gia có tốc độ phát triển video shopping nhanh nhất Đông Nam Á. Người tiêu dùng không chỉ xem video đánh giá, mở hộp sản phẩm mà còn mua trực tiếp ngay trên video hoặc qua livestream. Các nền tảng như TikTok Shop, Shopee Live và LazLive (Lazada) đang đầu tư công nghệ phát trực tiếp và mở rộng mạng lưới nhà bán hàng để tăng tính tương tác.

Song song đó, các sàn thương mại điện tử tập trung đầu tư vào công nghệ và dịch vụ, tăng cường kiểm duyệt hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng và nâng cấp trải nghiệm trên toàn chuỗi. Lazada là một ví dụ tiêu biểu cho hướng đi này. Đơn vị liên tục tinh gọn giao diện ứng dụng, cải thiện UX/UI như voucher có thể thu thập được ở các bước trong hành trình mua sắm. App (ứng dụng) cũng sẽ tập trung vào gian hàng chính hãng hơn, nhằm giới thiệu đến người dùng những sản phẩm chất lượng cao. Dịch vụ khách hàng nhắm tới việc tăng tỷ lệ giải quyết ngay từ lần tiếp nhận đầu tiên và rút ngắn đáng kể thời gian xử lý khiếu nại. Hệ thống logistics xuyên biên giới được tối ưu nhằm rút ngắn thời gian giao hàng.

Ngoài ra, từ đầu năm 2025, Lazada đã mở rộng danh mục hàng quốc tế, hợp tác với Gmarket Korea, TMall (gian hàng chính hãng của Taobao) và nhiều thương hiệu toàn cầu, nhằm đa dạng hóa lựa chọn cho người dùng Việt. Khảo sát của Cube Asia cũng cho thấy 70% người Việt sẵn sàng thử thương hiệu quốc tế nếu sản phẩm nội địa yêu thích không còn hàng, đặc biệt trong các ngành hàng làm đẹp, thời trang, điện tử và chăm sóc sức khỏe.

Người tiêu dùng trải nghiệm mua sắm hàng chính hãng trên LazMall. Ảnh: Lazada

Nhìn chung, thương mại điện tử Việt Nam năm 2025 ghi nhận sự chuyển dịch rõ nét từ ưu tiên giá sang trải nghiệm và chất lượng. Với tốc độ tăng trưởng cao và niềm tin người tiêu dùng gia tăng, thị trường được dự báo tiếp tục bùng nổ trong năm 2026.

Các sàn thương mại được dự đoán sẽ cạnh tranh bằng dịch vụ, công nghệ và nguồn hàng chính hãng, thay vì chỉ dựa trên khuyến mãi. "Thương mại niềm tin" trở thành nền tảng cho tăng trưởng dài hạn, giúp xây dựng mối quan hệ bền vững giữa người mua và nền tảng.

Theo Báo cáo Thị trường nội địa Việt Nam 2026 của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), quy mô thương mại điện tử năm 2025 đã vượt mốc 30 tỷ USD, dự báo đạt 50-70 tỷ USD vào 2030. Việt Nam hiện thuộc nhóm quốc gia có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất khu vực.

Thái Anh