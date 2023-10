Người dùng nhận hoàn tiền khi mở thẻ tín dụng Napas

Khách hàng có cơ hội hoàn tiền đến 500.000 đồng khi mở thẻ tín dụng Napas do VietCredit phát hành và có phát sinh giao dịch từ hai triệu đồng trở lên.

Tổng giá trị khuyến mại lên đến 1,5 tỷ đồng, kéo dài từ ngày 10/10 đến 17/12. Mỗi khách hàng chỉ được hoàn tiền một lần trong thời gian diễn ra chương trình.

Từ năm 2021, Napas đã hợp tác VietCredit triển khai thẻ chip tín dụng nội địa, đem đến công cụ thanh toán không dùng tiền mặt an toàn, thông minh với mức phí thấp. Dòng thẻ phù hợp nhu cầu giao dịch, tiêu dùng trong nước, đáp ứng mức thu nhập người dân. Thẻ tín dụng Napas VietCredit ứng dụng công nghệ chip đáp ứng tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa do Ngân hàng Nhà nước ban hành và tiêu chuẩn quốc tế EMV Co. Đại diện đơn vị cho biết, dòng thẻ đạt an toàn, bảo mật thông tin, phòng tránh các rủi ro gian lận, giả mạo.

Thẻ tín dụng nội địa VietCredit miễn nhiều loại phí cho người dùng. Ảnh: Napas

Người dùng thẻ tín dụng nội địa VietCredit có thể trải nghiệm tính năng ứng tiền nhanh tại ATM hoặc chạm thẻ thanh toán tiện lợi, linh hoạt khi mua sắm, chi tiêu hàng ngày. Sản phẩm còn có thể dùng như một khoản dự phòng tài chính khi phát sinh nhu cầu cấp bách, góp phần giải quyết nhu cầu về vốn an toàn.

Minh Huy