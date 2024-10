Người dùng MobiFone sắp được trải nghiệm mạng 5G

Các dịch vụ 5G đang được MobiFone hoàn tất những công đoạn cuối cùng, dự kiến thương mại hoá và phủ sóng đến nhiều tỉnh thành từ tháng 11.

Ngày 9/7, Tổng công ty Viễn thông MobiFone đã thắng trong đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện với khối băng tần C3 (3.800 – 3.900 MHz). Sau đó, MobiFone tập trung vào việc chuẩn bị cơ sở hạ tầng cần thiết để thương mại hóa dịch vụ 5G. Dự kiến từ tháng 11, khách hàng của MobiFone sẽ có cơ hội trải nghiệm dịch vụ 5G.

Đội ngũ nhân viên MobiFone lắp đặt một trạm thu phát 5G ở TP HCM. Ảnh: MobiFone

MobiFone đầu tư thiết bị phát sóng và xây dựng vùng phủ sóng cùng các chương trình kinh doanh và dịch vụ 5G. Đồng thời, hợp tác chia sẻ hạ tầng với các nhà mạng khác cũng đang được triển khai nhằm tối ưu hóa nguồn lực và mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Trong thời gian tới, nhà mạng sẽ ra mắt các sản phẩm và dịch vụ 5G đáp ứng nhu cầu khách hàng, đảm bảo chất lượng đường truyền ổn định.

Nền tảng công nghệ 5G hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm khác biệt, ở đa dạng lĩnh vực trong cuộc sống, từ online gaming, triển khai 5G SA với xe tự hành, công nghệ AR, ứng dụng private network, SA Slicing. Với lĩnh vực giáo dục gồm hệ sinh thái MobiEdu cho học tập, giải pháp trường học trực tuyến, nền tảng VN-Mooc mobiEdu. Các lĩnh vực khác gồm: hệ sinh thái y tế số, nông nghiệp số, cung cấp video chất lượng cao, công nghệ thực tế ảo tăng cường...

Để nâng cao hiệu quả triển khai 5G, MobiFone hợp tác với nhiều doanh nghiệp nước ngoài. Ngày 1/10, MobiFone ký biên bản ghi nhớ với Ericsson về đổi mới sáng tạo 5G. Hai bên cam kết phát triển nền tảng cho một tương lai 5G mạnh mẽ tại Việt Nam.

Trước đó, ngày 27/9, MobiFone đã ký thỏa thuận chiến lược với Tập đoàn an ninh mạng F-Secure nhằm bảo vệ hệ thống mạng và đảm bảo an toàn thông tin cho người dùng trước khi đưa 5G vào thương mại. Điều này giúp MobiFone mang đến trải nghiệm 5G toàn diện và an toàn hơn.

Với những nỗ lực này, MobiFone hứa hẹn sẽ mang lại trải nghiệm 5G ưu việt cho khách hàng trong nền kinh tế số hiện nay. Hệ sinh thái hoàn chỉnh giúp tiết kiệm chi phí và thời gian cho doanh nghiệp đồng thời nâng cao trải nghiệm cho khách hàng cá nhân.

Tuấn Vũ