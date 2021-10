Người dùng mất kiên nhẫn vì iPhone 13 giao chậm

Trung QuốcMei Mei, một nhân viên văn phòng tại Phúc Kiến, đặt trước iPhone 13 Pro từ 25/9, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được.

"Trạng thái đơn hàng vẫn là 'Bắt đầu vận chuyển'. Tôi đã đợi hơn một tháng rồi. Tôi đã đợi đủ lâu và đang mất kiên nhẫn", Mei viết trên Weibo.

Mei đặt mua iPhone 13 Pro chỉ một ngày sau khi Apple mở bán tại Trung Quốc với sự phấn khích lớn. Nhưng cảm giác đó nhanh chóng trở thành nỗi thất vọng. Cô chỉ là một trong rất nhiều người đang kêu gọi Apple cần tăng tốc độ giao hàng.

Một số khách hàng trải nghiệm iPhone 13 tại Apple Store ở Bắc Kinh ngày 28/9. Ảnh: AP

Kể từ khi ra mắt giữa tháng 9, iPhone 13 thu hút sự quan tâm rất lớn của người dùng Trung Quốc. Tuy nhiên, thời gian giao hàng kéo dài khiến không ít người nản lòng. Trên website Apple, đơn hàng iPhone 13 Pro 256 GB màu Sierra Blue hiện cần tới 37 đến 44 ngày mới được chuyển đến tay người dùng Thâm Quyến.

Ngoài việc than phiền trên mạng xã hội, nhiều người đã đặt iPhone 13 như Mei cũng sử dụng Weibo để chia sẻ diễn biến mới nhất về đơn hàng của mình. Mei thường xuyên theo dõi một "siêu chủ đề" về iPhone 13 Pro trên Weibo để xem những người dùng khác đã nhận được điện thoại hay chưa, hoặc có vấn đề gì sau khi nhận hàng không.

"Chúng tôi có một nhóm khoảng hơn 100 thành viên đã đặt iPhone 13 nhưng chưa được giao. Không ít người cũng đợi hơn 30 ngày như tôi", Mei nói với SCMP.

Sự chậm trễ giao hàng iPhone 13 tại Trung Quốc chủ yếu do thiếu chip và năng lực sản xuất của các nhà máy lắp ráp giảm do Covid-19. "Thời gian giao hàng lâu hơn thường phản ánh nhu cầu mạnh mẽ đối với iPhone. Tuy nhiên, năm nay, sự thiếu hụt nguồn cung linh kiện cũng gây tác động không kém", Will Wong, nhà phân tích của IDC, nhận xét.

Hôm 28/10, CEO Apple Tim Cook thừa nhận tình trạng thiếu chip khiến công ty thiệt hại 6 tỷ USD trong quý tài chính kết thúc tháng 9. Ông cũng dự đoán tình trạng này có thể tiếp tục trong quý tiếp theo.

Một số báo cáo trước đó cho biết, Apple được cho là đã không nhận đủ chip từ Broadcom và Texas Instruments, nên phải cắt giảm mục tiêu sản xuất từ 90 triệu iPhone 13 xuống còn 80 triệu trong ba tháng cuối năm, theo Bloomberg.

"Bên cạnh sự thiếu hụt chip từ Broadcom và Texas Instruments, điểm nghẽn có thể nằm ở nguồn cung module máy ảnh từ Sharp, do sự bùng phát của Covid-19 tại Việt Nam", Eric Tseng, CEO của công ty nghiên cứu Isaiah Research, nhận xét.

Bất chấp sự chậm trễ và hàng loạt lời phàn nàn trên mạng xã hội, không có dấu hiệu cho thấy iPhone 13 đánh mất sức hút đối với người dùng Trung Quốc. "Tôi không thấy người Trung Quốc sẽ hủy đơn hàng để chuyển sang các thương hiệu khác. Sự phàn nàn trên mạng xã hội càng cho thấy họ muốn sở hữu iPhone mới đến tuyệt vọng", Wong nói.

Thực tế, việc chậm trễ đơn hàng iPhone 13 diễn ra trên toàn cầu. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, người Trung Quốc có lý do để thất vọng hơn vì hầu hết các nhà máy lắp ráp iPhone đang đặt tại nước này.

Foxconn - đối tác sản xuất iPhone chính của Apple - cũng đang tuyển dụng công nhân với số lượng lớn trên các kênh truyền thống, cũng như WeChat và Douyin. Theo Dan Ives, nhà phân tích của Wedbush Securities, sự thiếu hụt chip đối với Apple là "nhất thời". Ông dự đoán nhu cầu iPhone 13 vẫn mạnh mẽ và hãng sẽ đạt doanh số cao với model này vào cuối năm nay và đầu năm sau.

Bảo Lâm (theo SCMP)