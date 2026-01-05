Người dùng đánh giá xe máy điện Dat Bike

Anh Trần Quang Anh Khoa sử dụng chiếc Dat Bike Quantum S khoảng 50.000 km, đánh giá chiếc xe phù hợp nhu cầu cá nhân, tăng tốc mượt mà và chạy êm.

Xe máy điện trở nên phổ biến hơn tại Việt Nam vài năm gần đây, nhưng tuổi thọ pin, khả năng vận hành đường dài... vẫn là rào cản trong hành trình các hãng chinh phục niềm tin người dùng. Với những tài xế công nghệ hay người dùng xe di chuyển nhiều, Dat Bike ghi nhận có những chiếc đã lăn bánh 80.000 – 100.000 km, vẫn đang vận hành ổn định.

Anh Trần Quang Anh Khoa (kinh doanh tự do, TP HCM) cho biết, trước khi quyết định mua xe máy điện, anh cũng có những băn khoăn như xe có đủ khỏe không, đi trời mưa có ảnh hưởng không... Đang sử dụng chiếc Dat Bike Quantum S đời đầu, anh Khoa cho biết chiếc xe đã lăn bánh khoảng 50.000 km, chủ yếu phục vụ nhu cầu di chuyển cá nhân.

"Xe chạy khá êm, tăng tốc mượt, mình sử dụng hàng ngày thấy ổn với nhu cầu cá nhân", anh Khoa nói, thêm rằng việc sử dụng xe máy điện mang đến sự khác biệt xe xăng trong đô thị. Có một số dịp, vị chủ xe di chuyển những hành trình dài, quãng đường di chuyển thực tế sau mỗi lần sạc đầy phụ thuộc vào tốc độ, tải trọng và điều kiện đường thực tế.

"Khi sử dụng xe đi đường dài, mình sắp xếp lịch trình phù hợp thì xe vẫn đáp ứng được", anh Trần Quang Anh Khoa cho biết.

Anh Trần Văn Mới, một tài xế công nghệ ở TP HCM tiếp cận xe máy điện Dat Bike với góc nhìn khác, khi sử dụng xe trong công việc hàng ngày. Theo anh Mới, chiếc xe điện giúp anh chủ động hơn khi tính toán chi phí vận hành, thay vì phải chi trả tiền nhiên liệu, bảo dưỡng thường xuyên cho chiếc xe xăng cũ.

Người tài xế công nghệ cho biết, chiếc xe điện sạc đầy pin có thể đáp ứng một ngày làm việc, phụ thuộc quãng đường di chuyển, lịch chạy xe và điều kiện thực tế. "Xe vận hành êm, ít rung, có một số tính năng hỗ trợ di chuyển trong đô thị thuận tiện như hỗ trợ lùi, giữ xe ngang dốc", anh Trần Văn Mới nói. "Mình chạy xe điện gần như cả ngày, nên tiết kiệm được đáng kể so với chi phí của xe xăng trước đây".

Ngoài việc sử dụng xe hàng ngày, hai người dùng trên cho biết, họ đều đưa xe đi kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ theo khuyến nghị của nhà sản xuất. Việc bảo dưỡng chủ yếu ở các hạng mục cơ bản như kiểm tra pin, phanh, bộ phận liên quan an toàn. Với anh Trần Quang Anh Khoa, chiếc xe cần thay thế lốp và phanh. Còn tài xế Trần Văn Mới, anh thường chủ động đưa xe đi kiểm tra khi có dấu hiệu cần thiết.

Đại diện Dat Bike cho biết, các dòng xe máy điện của hãng được thiết kế cho mục đích sử dụng cường độ cao, từ người dùng cá nhân đến các tài xế công nghệ.

