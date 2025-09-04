Người dùng chuộng săn ưu đãi trên các shop chính hãng LazMall

Trong tháng 8, Ngọc Hà mua ba món phụ kiện và đồ điện tử trên LazMall nhằm tận dụng các gói ưu đãi, giúp cô tiết kiệm vài trăm nghìn đồng cho mỗi đơn.

Là tín đồ thương mại điện tử, Ngọc Hà (25 tuổi, nhân viên văn phòng tại TP HCM) thường chi hàng chục triệu đồng mỗi năm cho quần áo, giày dép, mỹ phẩm, thực phẩm và cả đồ điện tử như điện thoại hay tai nghe. Cô kể có lần săn được chiếc điện thoại mới ra mắt với giá ưu đãi đến 20%. "Không phải đến cửa hàng, vẫn được hàng chính hãng, freeship và đổi trả 30 ngày", Hà nói.

Trong 8 tháng qua, Hà mua hơn 10 món hàng điện tử như nồi cơm, dây sạc, chuột máy tính từ các thương hiệu lớn mà không gặp sự cố nào. Riêng tháng 8 vừa qua, cô sắm thêm ba món phụ kiện gồm nón, vòng cổ, túi xách... để du lịch, tiết kiệm vài trăm nghìn đồng cho mỗi đơn nhờ giảm giá sâu và voucher đi kèm.

Bên cạnh người trẻ như Hà, nhiều khách hàng lớn tuổi cũng tìm đến các shop online có dấu Mall vì yên tâm. Bà Lan (62 tuổi, Hà Nội) thường lo lắng khi đặt mua thực phẩm hay đồ gia dụng online.

"Trước đây, tôi ít dám đặt hàng trực tuyến vì sợ mua nhầm hàng giả, không vừa ý lại khó đổi trả. Từ khi được giới thiệu mua hàng có gắn nhãn chính hãng trên LazMall, đi kèm freeship và đổi trả 30 ngày, tôi cảm thấy an tâm hơn. Tháng trước tôi đặt mua bộ nồi inox và vài hộp bánh, cả hai đều chính hãng, không gặp vấn đề gì và giao nhanh", bà Lan kể.

Giao diện mua hàng trên Lazada. Ảnh: Quỳnh Trang

Câu chuyện của Hà và bà Lan phản ánh xu hướng chung của người dùng ưu tiên gian hàng chính hãng. Theo dữ liệu nền tảng Lazada, nửa đầu năm 2025, giá trị đơn hàng trung bình của LazMall cao gấp đôi toàn sàn, tỷ lệ chuyển đổi ra mua hàng của LazMall cũng cao hơn hẳn. Những con số này cho thấy niềm tin vào các gian hàng chính hãng đang tăng đáng kể, đồng thời chứng minh các ưu đãi, chính sách đổi trả và cam kết hàng chính hãng có tác động rõ rệt đến quyết định mua sắm.

Đại diện nền tảng thương mại điện tử này cho biết, shop LazMall mang lại sự yên tâm cho người tiêu dùng vì sản phẩm được đảm bảo chính hãng, đi kèm miễn phí vận chuyển, chính sách đổi trả 30 ngày và hoàn tiền gấp đôi nếu mua phải hàng giả. LazMall cũng có chính sách giá rất ưu đãi, đặc biệt vào các mùa mega sale (giảm giá lớn).

Đơn cử như dịp "Mega Sale 9.9" năm nay diễn ra từ 20h ngày 8/9-11/9. Các thương hiệu sẽ triển khai nhiều ưu đãi, voucher giảm đến 30%, freeship toàn sàn. Nhiều hãng triển khai chương trình "Hàng ngàn deal chớp nhoáng" đồng giá 99.000, trợ giá đến 3 triệu đồng, giảm thêm với "Xu thưởng".

Không riêng người mua, nhà bán hàng đăng ký LazMall cũng có nhiều lợi thế như: gian hàng và tất cả sản phẩm đều được gắn tag, giúp người mua phân biệt với gian hàng thường. Gian hàng chính hãng được sàn hỗ trợ marketing (quảng cáo) và ưu tiên hiển thị; sản phẩm được freeship 100% từ đơn 0 đồng.

Người dùng mua sắm trên gian hàng LazMall. Ảnh: Lazada

Những quyền lợi này giúp nhà bán xây dựng uy tín, tăng doanh số và giữ chân khách hàng lâu dài. Một số nhà bán chia sẻ, sau ba tháng tham gia LazMall, lượt truy cập tăng gần 40%, doanh thu tăng 25%, đồng thời review tích cực cũng tăng đáng kể, giúp thương hiệu xây dựng uy tín bền vững.

Tuy nhiên, để đạt tiêu chuẩn trở thành gian hàng LazMall, nhà bán phải trải qua quy trình kiểm duyệt hồ sơ nghiêm ngặt, cung cấp gần 15 loại giấy tờ như giấy đăng ký kinh doanh, giấy đăng ký thương hiệu, giấy công bố sản phẩm và chứng từ nhập khẩu, hóa đơn đầu vào đầu ra...

Người bán cần đăng ký đủ thông tin, chuẩn hóa hình ảnh và mô tả sản phẩm theo từng thương hiệu, kiểm tra chất lượng dịch vụ trước khi vận hành. Sàn có công cụ và đội ngũ quét các shop bán các sản phẩm giả nhái và các gian hàng vi phạm sẽ bị khóa. Theo đại diện Lazada, các quy định này đảm bảo mỗi sản phẩm mang nhãn "Chính hãng" và tạo niềm tin cho người mua.

Thái Anh