Người dùng chi tiền cho iOS nhiều gần gấp đôi Android

App Store của Apple ghi nhận doanh thu 85,1 tỷ USD còn Google Play là 47,9 tỷ USD trong năm 2021.

App Store có lượt tải ít hơn nhưng doanh thu cao hơn Google Play. Ảnh: SensorTower

Theo số liệu nghiên cứu của SensorTower, doanh thu ứng dụng trên hệ điều hành iOS gấp 1,8 lần so với đối thủ bên phía Google. Tuy nhiên, Google Play có mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái cao hơn là 23,5% so với 17,7%. Tổng số tiền người dùng toàn cầu chi cho ứng dụng trên thiết bị di động là 133 tỷ USD trong năm 2021, cao hơn 20% so với con số ước tính năm 2020 là 111,1 tỷ USD.

TikTok là ứng dụng được tải nhiều nhất. Ảnh: SensorTower

Tổng số lượt cài đặt ứng dụng trên cả hai kho phần mềm đã tăng 0,5%. Google Play đạt 111,3 tỷ lượt tải trong khi App Store là 32,3 tỷ. TikTok là ứng dụng được tải nhiều nhất trên cả iOS và Android. Facebook, Instagram, WhatsApp và Messenger của Meta giữ vị trí từ thứ 2 đến 4 trong khi Telegram, Snapchat, Zoom, CapCut và Spotify có mặt trong top 10.

Ngoài được tải nhiều, TikTok cũng gây ngạc nhiên khi là ứng dụng có doanh thu cao nhất 2021, đạt khoảng 2,3 tỷ USD. Đứng ngay sau là Youtube, Piccoma, Tinder và Disney+. Dịch vụ Google One đứng đầu bảng xếp hạng của Google Play do chứa tất cả dịch vụ của hãng gồm mail, lưu trữ, ảnh, office....

PUBG Mobile, Freèire và Subway Surfers được ưa chuộng nhất. Ảnh: SensorTower

Game tiếp tục là "mảnh đất màu mỡ" với cả hai kho ứng dụng khi đạt doanh thu 89,6 tỷ USD, tăng trưởng 12,6% so với năm 2020. Tuy nhiên, tăng đều hàng năm nhưng tỷ trọng mảng này lại có dấu hiệu sụt giảm khi chiếm 67,4% tổng doanh thu ứng dụng so với 74,1% trong năm 2020 và 71,7% trong năm 2021.

Trò chơi dành cho thiết bị di động được tải xuống 8,6 tỷ lần trên App Store vào năm 2021, giảm 14,9% so với trước đó. Tencent giành vị trí đầu bảng với Pubg Mobile. Ở bảng xếp hạng tổng hoặc trên Google Play, Garena Free Fire dẫn đầu.

Hoài Anh