Người dùng cân nhắc mua xe điện dịp cuối năm

Một số hãng xe xăng tăng giá trước Tết nguyên đán trong khi các dòng xe điện được VinFast tung ưu đãi hơn 100 triệu đồng.

Thị trường ôtô Việt đang bước vào mùa mua sắm nhộn nhịp nhất trong năm. Tận dụng tâm lý người dùng "chạy" ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, một số dòng xe xăng được điều chỉnh tăng giá bán.

"Tôi đã đặt cọc 20 triệu để mua một chiếc SUV cỡ C, tuy nhiên đại lý báo hãng đã điều chỉnh tăng giá. Tốn thêm gần trăm triệu không đáng, tôi chuyển qua tìm hiểu ôtô điện bởi trước đó cũng phân vân dòng xe này", anh Tú Nguyễn (Hà Nội) cho biết.

Ôtô điện VF 7 trên đường phố.

Theo tìm hiểu của người dùng này, trái với mức tăng của một số dòng xe xăng, xe điện VinFast hiện có ưu đãi 30 triệu đồng, miễn phí 1 năm sạc điện công cộng cho dòng VF 7 trong tháng 12. Ngoài ra, dòng xe này cũng hưởng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, giúp giá lăn bánh dễ tiếp cận hơn so với dòng xe xăng anh dự định đặt mua.

"Chốt mua VF 7, mình tiết kiệm được hơn 100 triệu đồng so với mẫu xe xăng, đỡ áp lực tài chính hơn trong dịp cuối năm", anh Tú nói.

Cũng tận dụng chính sách ưu đãi cuối năm của VinFast, anh Đăng Huỳnh (Hưng Yên) đặt mua chiếc VF 8 trong tháng 12. Trước đó, người dùng này cũng mất khoảng 2 tháng để tìm hiểu các dòng xe xăng tầm giá 1 tỷ đồng nhưng chưa ưng ý. "Tầm giá 1 tỷ nhưng VF 8 khá dư thừa so với nhu cầu của tôi. Bản Eco được ưu đãi 121 triệu đồng, trừ thẳng vào giá, chi phí lăn bánh chưa đầy 1 tỷ đồng, rẻ hơn một số chiếc SUV cỡ C", anh Huỳnh cho biết.

Ngoài ưu đãi cho 2 dòng xe trên, VinFast cũng áp dụng chương trình "hai năm không phí" với VF e34 và VF 9 bản 6 chỗ, giảm 3% giá xe cho cán bộ ngành giáo dục... giúp người dùng dễ dàng hơn trong việc tiếp cận ôtô điện dịp cuối năm.

Thiết kế ngoại thất VinFast VF 8.

Đã đặt cọc một chiếc VF 6 và chuẩn bị nhận xe trước Tết, chị Lục Thị Bích Hạnh (TP HCM) cho biết, sẽ sử dụng chiếc xe điện cho hành trình xuyên Việt.

"Trạm sạc cho xe VinFast dày đặc ở thành phố, các tuyến đường quốc lộ, cao tốc cũng đều sẵn sàng. Trải nghiệm xuyên Việt với xe điện cũng khá thú vị, chi phí sử dụng chưa đến 600 đồng/km, tính ra sẽ tiết kiệm 5-6 triệu đồng chi phí nhiên liệu cho hành trình xuyên Việt 3 tuần", chị Hạnh cho biết, thêm rằng đã lên kế hoạch chi tiết và háo hức chờ đến ngày nhận xe.

Một nhóm người dùng trong hành trình xuyên Việt với ôtô điện VinFast.

Thực tế, nhiều người dùng đã sử dụng ôtô điện xuyên Việt trong khoảng 2 năm gần đây, từ các dòng VF e34, VF 8 hay VF 9, VF 5 Plus... để kiểm chứng khả năng phù hợp của dòng xe này khi đi đường dài. "Tiết kiệm chi phí năng lượng 3-4 lần so với xe xăng là lý do chính khiến các chủ xe VF 8 sẵn sàng đi nhiều gấp đôi, gấp ba so với khi sử dụng xe xăng", anh Chu Hữu Thọ, chuyên gia lĩnh vực ôtô, khẳng định dựa trên khảo sát cộng đồng VF 8 miền Bắc.

Tính đến 12/2023, hệ thống trạm sạc công cộng của hãng xe Việt đã có mặt tại 80 trong tổng số 88 thành phố trên cả nước. Theo công bố của VinFast, khoảng cách giữa 2 trạm sạc tại khu vực thành phố được quy hoạch không quá 3,5 km, nhờ đó người dùng mất vài phút di chuyển đã có thể sạc được xe. Hệ thống này cũng được triển khai trên 106 tuyến quốc lộ và cao tốc, với nhiều loại công suất, từ sạc thường đến sạc siêu nhanh, hỗ trợ việc di chuyển đường dài cho ôtô điện.

"Nhiều ưu đãi, chi phí lăn bánh và sử dụng hợp lý, khả năng sạc điện ngày càng được cải thiện giúp các dòng xe điện VinFast là lựa chọn đáng cân nhắc cho người dùng dịp cuối năm, phục vụ nhu cầu chơi Tết, du xuân", một chuyên gia lĩnh vực ôtô cho biết.

Quang Anh

Ảnh: VinFast