Người dùng Android tại Việt Nam có thể tải Sora 2

OpenAI đưa ứng dụng tạo video Sora 2 lên cửa hàng Google Play dành cho thị trường Mỹ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam.

OpenAI lần đầu ra mắt Sora 2 cho các thiết bị Apple vào tháng 9. Phiên bản mới cho Android vẫn giữ nguyên mọi tính năng, bao gồm "Cameos", cho phép người dùng tạo video về chính mình đang thực hiện những hoạt động khác nhau.

Giao diện OpenAI Sora hiển thị trên một chiếc smartphone Android. Ảnh: Bảo Lâm

Sora 2 đạt một triệu lượt tải sau khi ra mắt chưa đầy 5 ngày và đứng đầu App Store gần ba tuần. Ứng dụng hiện giữ vị trí thứ 5 trong danh sách ứng dụng miễn phí hàng đầu của Apple, dưới Gemini của Google. Đứng đầu là ChatGPT, một ứng dụng khác của OpenAI.

Sora 2 cho phép người dùng tạo video AI thông qua lệnh văn bản, sau đó chia sẻ lên mạng xã hội, tương tự TikTok. Ứng dụng cạnh tranh với các đối thủ lớn như Meta mới tung ra tính tăng tạo video AI Vibes hồi tháng 9, và những nền tảng phổ biến như TikTok, Instagram.

OpenAI khẳng định Sora 2 "tuân thủ định luật vật lý tốt hơn, giúp hình ảnh chân thực hơn". Sau quá trình thử nghiệm, trang DataCamp nhận xét video của Sora 2 "tuân theo chỉ dẫn phức tạp" tốt, duy trì sự đồng nhất xuyên suốt về nhân vật, ánh sáng, không gian giữa các cảnh, chuỗi hành động cũng được thực hiện nhất quán.

Giao diện OpenAI Sora hiển thị trên một chiếc smartphone Android. Ảnh: Bảo Lâm

Theo bài đăng trên X của Bill Peebles, người đứng đầu dự án Sora tại OpenAI, công ty đang nỗ lực đưa ứng dụng này đến thị trường châu Âu. Dù ban đầu triển khai dưới dạng nền tảng chỉ dành cho người được mời, Sora hiện đã mở cho tất cả trong thời gian giới hạn.

Trong tương lai, OpenAI dự định bổ sung nhiều tính năng cho Sora như cho phép tạo video AI về thú cưng và vật thể vô tri. Các công cụ chỉnh sửa cơ bản cũng đang được phát triển, bao gồm khả năng ghép nhiều clip. Sora cũng dự định hỗ trợ người dùng tùy chỉnh bảng tin, tập trung vào nội dung từ những cá nhân được chọn thay vì một lượng lớn khán giả.

Thu Thảo