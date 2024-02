Người độc thân từ bỏ ứng dụng hẹn hò

MỹBrianna Spinella, 24 tuổi, xóa ứng dụng hẹn hò sau khi nhận ra mọi tiêu chí tìm kiếm đối tác mà cô đặt ra đều không được thỏa mãn.

"Ứng dụng chỉ hiển thị các hồ sơ mà họ muốn và luôn là những người giống nhau", cô gái ở New York nói. "Tôi thậm chí đã thay đổi vị trí tìm kiếm nhiều lần nhưng không hiệu quả".

Brianna không gặp được những người cùng tần số với mình. Cô cho rằng ứng dụng hẹn hò cho phép người lạ gặp gỡ nhau nhưng cũng giúp một số người che giấu con người thật sau màn hình.

"Các ứng dụng đang chú trọng vào việc kiếm tiền đến mức làm mọi thứ trở nên giả dối", cô nói.

Cô gái đi qua bảng quảng cáo Tinder ở Berlin, Đức. Ảnh: Newsweek

Gen Z là thế hệ song hành cùng văn hóa hẹn hò trực tuyến nhưng họ cũng đang hoài nghi nó. Khảo sát mới nhất của nền tảng tiếp thị AppsFlyer, có 65% ứng dụng hẹn hò đã bị xóa trong vòng một tháng sau ngày cài đặt. Trong số những người gỡ bỏ ứng dụng, có 90% làm điều này trong một tuần.

"Việc xóa ứng dụng phản ánh sự mệt mỏi của họ với hẹn hò trực tuyến", chuyên gia tâm lý Morgan Anderson nói.

Ông cho rằng xu hướng hẹn hò truyền thống đang trở thành làn gió mới mẻ khi nhiều Gen Z kiệt sức vì "quẹt trái, quẹt phải" liên tục mà không có kết nối thành công.

Sau Tinder, Bumble và Hinge xuất hiện để thu hút người độc thân nhưng có lẽ nó không còn hiệu quả nữa.

Alice, cô gái đã xóa ứng dụng hẹn hò, nói mình khó có tìm được tình yêu bởi các đối tượng hẹn hò quá rộng. Họ là những người muốn kết hôn, không muốn kết hôn hoặc chưa định hình được mục tiêu.

"Bạn sẽ gặp tất cả những người đó trên một ứng dụng", Alice nói. Hinge cho phép người dùng nêu loại mối quan hệ mà mình đang tìm kiếm nhưng Alice nói họ chỉ muốn tìm người yêu ngắn hạn.

Cô gái khác tên Madison đã từ bỏ hoàn toàn các ứng dụng bởi cô có rất nhiều cuộc trò chuyện nhưng các đối tượng hẹn hò hiếm khi muốn gặp mặt.

"Đi hẹn hò ai đó mất nhiều năng lượng mà hầu hết là lãng phí thời gian", cô nói. Madison từng gặp được người yêu trên ứng dụng cách đây vài năm nhưng vẫn cho rằng đây là xác suất rất hiếm.

Không chỉ phụ nữ, nam giới cũng đang bày tỏ sự thất vọng với các ứng dụng hẹn hò.

Họ mất vài tuần sử dụng ứng dụng nhưng chỉ nhận được vài phản hồi từ các cô gái. Báo cáo từ một ứng dụng hẹn hò cho thấy 50% lượt thích từ phụ nữ chỉ đến với 15% người dùng nam. Điều này khiến một số người cân nhắc việc mua phiên bản nâng cấp với hy vọng nhận được nhiều lượt thích hơn.

Jimmy Thakkar, 44 tuổi, đã xóa ứng dụng hẹn hò sau khi phát hiện ra nhiều hồ sơ giả mạo. Anh cho rằng những hồ sơ thực đang bị giấu đi và dành cho người trả tiền đăng ký.

Jackie Pilossoph, 50 tuổi, gỡ ứng dụng khỏi điện thoại chỉ trong vòng một tuần sử dụng. Cô nói nhiều người sử dụng ứng dụng hẹn hò quên rằng những người họ đang tán tỉnh, phớt lờ hay gạ gẫm đều có cảm xúc. Việc đối xử tệ với nhau trở nên dễ dàng hơn bởi họ đang nấp sau màn hình.

Pilossoph tin rằng lỗi không thuộc về nhà phát triển ứng dụng mà nằm ở người dùng. "Mọi người đã mệt mỏi vì lo lắng, tổn thương hay nghĩ rằng mình không đủ tốt khi nói chuyện với người khác trên ứng dụng hẹn hò. Đó là sự thất vọng nối tiếp thất vọng", Pilossoph nói.

Người phụ nữ cho rằng tình yêu chân thực vẫn có thể tìm kiếm được trên các ứng dụng. Tuy nhiên, nó đi kèm với cái giá đắt khi người ta phải chịu đựng nhiều hành vi xấu.

Joe Feminella, người sáng lập ứng dụng First Round's On Me, nói người dùng đôi khi không trung thực với những gì họ đang tìm kiếm.

First Round's On Me phân biệt mình với các ứng dụng khác bằng cách khuyến khích người dùng gặp gỡ nhanh chóng thay vì trò chuyện trực tuyến.

Feminella cho rằng ứng dụng hẹn hò thất bại bởi chúng được xây dựng xung quanh dữ liệu, duy trì và hoạt động.

"Ứng dụng hẹn hò nên là công cụ giúp mọi người tìm kiếm kết nối", Feminella nói. "Nó quan trọng hơn việc giữ họ trên ứng dụng và tạo ra các câu chuyện tình kiếm tình yêu thành công".

Scott Avy, CEO ứng dụng Skip dự đoán trong vài năm tới, các ứng dụng hẹn hò sẽ trở nên lỗi thời bởi sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI).

Sự tiến bộ của chat GPT khiến người dùng khó khăn trong việc nhận ra bản thân đang nói chuyện với người hay sản phẩm AI. Họ sẽ dần không tin vào hẹn hò trực tuyến.

Skip đang cố gắng vượt qua rào cản này bằng cách kết nối người dùng để họ có cơ hội gặp nhau sớm nhất.

Nghiên cứu của ứng dụng Keepler cho thấy có 39% cặp tình nhân nói họ gặp nhau trực tuyến nhưng hiếm ai thích thú với hẹn hò qua ứng dụng. Hầu hết mọi người cho rằng họ kết đôi thành công bởi may mắn.

Ngọc Ngân (Theo Newsweek)