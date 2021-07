Người dọa chém cảnh sát giao thông bị khởi tố

Hà TĩnhNguyễn Quốc Nhật bị khởi tố, bắt giam vì cầm dao dọa chém cảnh sát giao thông khi bị phát hiện không đội mũ bảo hiểm.

Quyết định khởi tố bị can với Nhật, 36 tuổi, trú xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh về tội Chống người thi hành công vụ, theo điều 330 Bộ luật Hình sự do Công an thị xã Kỳ Anh ban hành, công bố tối 7/7.

Nghi can Nhật (góc phải) làm việc với nhà chức trách. Ảnh: Công an cung cấp

Theo kết quả điều tra, khoảng 9h ngày 27/5, trên đường Lê Đại Hành, hai cán bộ Đội Cảnh sát giao thông (Công an thị xã Kỳ Anh) phát hiện Trần Đình Vũ, 21 tuổi, lái xe máy chở Nhật không đội mũ hiểm nên đuổi theo, yêu cầu dừng để kiểm tra hành chính.

Nhà chức trách cáo buộc, khi dừng xe, Vũ rút chìa khóa, Nhật ngồi sau nhảy xuống tranh cãi, nhiều lần vung dao dọa chém một cán bộ làm nhiệm vụ. Sau gần một phút, Nhật nhảy lên xe máy, chở Vũ rời hiện tường. Toàn bộ sự việc được một cảnh sát khác đứng cách đó vài mét quay video làm bằng chứng.

Dọa chém cảnh sát giao thông Hiện trường sự việc hồi cuối tháng 5. Video: Hùng Lê

Nhật và Vũ sau đó trốn khỏi địa phương. Đầu tháng 7, Nhật bị Công an thị xã Kỳ Anh lần ra hành tung, bắt giữ. Vũ đang bị truy tìm.

Tại cơ quan điều tra, Nhật khai việc dọa chém cảnh sát là để bỏ trốn, nhằm tránh bị xử phạt hành chính về lỗi không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Nhật nghiện ma túy, có 4 tiền án.

Đức Hùng