Người đỗ ôtô chắn đường ở Nghệ An bị phạt 5 triệu đồng

Tài xế 42 tuổi ở xã Quỳ Hợp bị phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm trên bằng lái, do đỗ xe bán tải trong đường nhỏ hẹp gây cản trở giao thông.

Ngày 24/3, Tổ Cảnh sát giao thông địa bàn Quỳ Hợp, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An, cho biết quyết định xử phạt hành chính người này được căn cứ theo Nghị định 168.

Tài xế xe bán tải (góc trái) làm việc với cảnh sát. Ảnh: Phan Giang

Bước đầu, nhà chức trách xác định hành vi của tài xế xe bán tải "có tính chất đơn giản, chưa phát hiện dấu hiệu tội phạm". Người này đã thừa nhận vi phạm, nhận lỗi.

Cơ quan chức năng cũng xác định người đăng video xe bán tải đỗ chắn đường lên mạng xã hội không có động cơ, do không giải quyết được sự việc tại thời điểm đó nên đã ghi hình để gửi chính quyền xử lý.

Tài xế đỗ ôtô chắn đường ở Nghệ An bị phạt 5 triệu đồng Xe bán tải đỗ chắn đường trong ngõ ở khối 12, xã Quỳ Hợp, chiều 20/3. Video: Hùng Lê

Chiều 20/3, người phụ nữ lái ôtô 5 chỗ từ ngõ khối 12, xã Quỳ Hợp ra quốc lộ 48C thì bị xe bán tải biển Nghệ An do người đàn ông 42 tuổi đỗ chắn hơn nửa lòng đường (rộng khoảng 4 m), không thể đi tiếp.

Bấm còi không được, chồng nữ tài xế vào nhà gần đó tìm chủ xe, đề nghị di chuyển nhưng người này nói "đang bận xử lý công việc trên điện thoại", yêu cầu chờ hoặc lùi xe hướng khác. Không đồng ý, người chồng yêu cầu được đi theo hướng ban đầu. Khoảng 13 phút sau, chủ xe bán tải di chuyển phương tiện.

Chồng của nữ tài xế cho rằng, việc lùi xe khó do đường hẹp, quãng xa, vợ là lái mới; sau đó quay video, đăng mạng xã hội và gửi phản ánh đến cơ quan chức năng.

Kết quả xác minh cho thấy, phía sau ôtô 5 chỗ khoảng 58 m có ngã tư thông ra quốc lộ 48C, không bị cản trở, chủ xe bán tải "không có hành vi xúc phạm hay thách thức".

Xe bán tải đỗ chắn đường trong ngõ khiến ôtô 5 chỗ không thể di chuyển, ngày 20/3. Ảnh: Hùng Lê

Thời gian qua xảy ra nhiều vụ việc tranh cãi liên quan đến việc đỗ xe. Cuối tháng 2, Nguyễn Viết Linh, 41 tuổi, trú phường Thành Sen, bị Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố về tội Gây rối trật tự công cộng. Linh bị cáo buộc khi được đề nghị dời ôtô 5 chỗ trong đường nhỏ hẹp đã lái thêm xe đến "khóa đuôi" ôtô người khác, cản trở giao thông, thách thức.

Đức Hùng