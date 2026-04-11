Người đỗ ôtô chắn barie vì tranh chấp ở chung cư bị bắt

Hà NộiÔng Nguyễn Thế Bằng bị cáo buộc đỗ ôtô chắn barie lối vào tầng hầm khu chung cư Hinode sau khi xảy ra tranh chấp.

Ngày 11/4, Công an thành phố Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, tạm giam ông Nguyễn Thế Bằng, 62 tuổi, trú phường Bạch Mai, để điều tra tội Gây rối trật tự công cộng.

Công an khởi tố bị can Nguyễn Thế Bằng. Ảnh: Công an cung cấp

Theo công an, sai phạm xuất phát từ mâu thuẫn với chủ đầu tư chung cư Hinode, tại số 201 Minh Khai, phường Bạch Mai, về giá dịch vụ. Ngày 1/4, ông Bằng đã đỗ ôtô chắn barie lối vào tầng hầm khu chung cư.

Sau đó, ông Bằng khóa xe rồi bỏ đi. Công an đánh giá hành vi này đã "gây cản trở, ách tắc kéo dài từ khu vực barie đến cửa hầm và đường nội bộ khu chung cư". Việc làm này còn ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của cư dân và an ninh trật tự trên địa bàn phường Bạch Mai.

Công an cho rằng, vụ việc xảy ra tại chung cư Hinode là bài học cảnh tỉnh sâu sắc cho các tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết tranh chấp tại các tòa nhà chung cư. Người dân cần giải quyết mâu thuẫn tại chung cư đúng pháp luật.

Cư dân nếu phát sinh phải gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết tranh chấp hợp đồng dịch vụ; không nghe kích động, xúi giục dẫn đến các hành vi gây mất an ninh trật tự, vi phạm pháp luật.

Phạm Dự