Người điều hành nhóm 'phế liệu chiến tranh BW' bị phạt 6 năm tù

TP HCMPhạm Huy Hoàng, người thành lập nhóm "phế liệu chiến tranh BW", và 32 thành viên bị tòa phạt nặng về các tội liên quan vũ khí quân dụng, chất nổ và tiền giả.

Ngày 12/3, Phạm Huy Hoàng (22 tuổi, quê Thái Nguyên) bị TAND TPHCM tuyên phạt 6 năm tù về tội Mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Nguyễn Minh Hiển (22 tuổi, sinh viên) bị tuyên 2 năm 6 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; 10 năm tù về tội Tàng trữ, lưu hành tiền giả; 2 năm 6 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép vật liệu nổ; tổng hợp là 15 năm tù.

Liên quan vụ án, 31 bị cáo khác lĩnh 6 tháng đến 12 năm 6 tháng tù về nhóm tội: Mua bán trái phép vật liệu nổ; Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng; Tàng trữ, mua trái phép vũ khí quân dụng; Tàng trữ trái phép súng săn; Chế tạo trái phép vũ khí quân dụng.

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm chế độ quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ của Nhà nước. Chỉ vì mục đích sưu tầm súng đạn, muốn thể hiện bản thân, các bị cáo đã cố ý thực hiện hành vi phạm tội. Các bị cáo đã lập thành đường dây mua bán, tàng trữ số lượng đặc biệt lớn vũ khí quân dụng và vật liệu nổ; xảy ra tại nhiều tỉnh thành, đe dọa đến sự an toàn của xã hội. Một số bị cáo phạm tội nhiều lần, thực hiện các hành vi liên tiếp và có mối liên hệ chặt chẽ với nhau.

Tòa ghi nhận trong quá trình điều tra và tại phiên xử, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Riêng bị cáo Hiển có thêm nhiều tình tiết giảm nhẹ: lúc phạm tội là sinh viên, nhiều năm đạt danh hiệu học sinh giỏi, được nhà trường khen thưởng; gia đình có đóng góp cho xã hội, ông bà là người có công với cách mạng.

Nguyễn Minh Hiển và các bị cáo trong đường dây. Ảnh: Hải Duyên

Bản án xác định, ngày 22/2/2024, Hiển đến Bảo tàng tỉnh Quảng Trị - Khe Sanh trộm hai khẩu súng AK và một ống nhòm. Sau đó, anh ta liên hệ với Dương Tùng Sơn, quen qua nhóm Facebook "Phế liệu chiến tranh BW", bán một khẩu AK báng gấp với giá 20 triệu đồng, đồng thời nhờ Sơn giữ hộ khẩu còn lại để chờ tìm người mua. Hai người sau đó hẹn gặp tại một nhà nghỉ ở Hà Nội để giao dịch.

Ngày 14/3/2024, Hiển quay lại bảo tàng, lợi dụng sơ hở của bảo vệ lấy thêm ba khẩu súng (một K54, một AK, một P38) cùng bốn báng súng. Số tang vật được mang về cất tại phòng trọ ở Thủ Đức, TP HCM. Ba ngày sau, Hiển bán bốn báng súng cho Phạm Hồng Ân với giá 3,5 triệu đồng mỗi chiếc, thu 14 triệu đồng.

Riêng khẩu K54, Hiển tháo rời linh kiện, đóng thùng carton gửi qua nhà xe cho một người ở Vinh, Nghệ An; các khẩu súng còn lại tiếp tục cất giữ tại nơi ở.

Cuối tháng 3/2024, trinh sát Công an quận Bình Thạnh (cũ) phát hiện nghi vấn mua bán súng, đạn thông qua việc gửi hàng bằng xe khách. Kiểm tra hành chính một nhà xe trên đường Nguyễn Xí, cảnh sát phát hiện kiện hàng chứa linh kiện súng K54. Qua truy xét, cơ quan điều tra xác định Hiển là người gửi nên mời về làm việc.

Các bị cáo trong đường dây bị xét xử. Ảnh: Hải Duyên

Mở rộng điều tra, ban chuyên án bắt thêm nhiều thành viên trong nhóm "Phế liệu chiến tranh BW", thu giữ nhiều loại súng đạn, vật liệu nổ. Nhà chức trách xác định nhóm này có khoảng 12.000 thành viên, hoạt động ở nhiều tỉnh thành, do Phạm Huy Hoàng (22 tuổi, quê Thái Nguyên) lập và điều hành. Nhiều người sử dụng hàng trăm tài khoản Facebook, Telegram ẩn danh để mua bán súng, đạn, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Kết quả điều tra cho thấy Hoàng dùng tài khoản Facebook "Cô Dắc" mua bán, tàng trữ nhiều khẩu súng, hàng trăm viên đạn và lượng lớn thuốc nổ.

Ngoài ra, Hiển còn mua 95 tờ USD giả (tương đương 9.500 USD) từ các bị cáo Tạ Thượng Thẩm và Phạm Huy Cường nhằm tiêu thụ, nhưng đã bị cảnh sát phát hiện, thu giữ.

Quá trình xét xử, các bị cáo thừa nhận hành vi sai phạm.

Hải Duyên