Người điều hành đường dây mại dâm của giới showbiz lĩnh án

TP HCMHuỳnh Thanh Thuận, chuyên gia trang điểm và tư vấn phong cách quen biết nhiều người mẫu, hoa khôi... nên môi giới bán dâm cho các đại gia giá 60-100 triệu đồng.

Ngày 8/7, Thuận, 34 tuổi, bị TAND TP HCM phạt mức án 4 năm tù về tội Môi giới mại dâm.

Liên quan đến vụ án, Phạm Đỗ Nhật Duy bị phạt 3 năm 6 tháng; Lê Thị Thu Thảo (cùng 38 tuổi) nhận 3 năm tù về cùng tội danh.

Bị cáo Huỳnh Thanh Thuận (trái) và Phạm Đỗ Nhật Duy tại tòa hôm nay. Ảnh: Bình Nguyên

Quá trình xét xử, Thuận thừa nhận hành vi như cáo trạng nêu, cho biết ngày 22/10/2023 đi ăn với 3 người đàn ông ở Khu đô thị Sala (TP Thủ Đức). Biết Thuận quen nhiều người mẫu, hoa khôi, Tiktoker xinh đẹp, những người này nhờ Thuận giới thiệu mua dâm 3 cô bằng hình thức "sextour" trong hai ngày 23-24/10/2023.

Thuận đồng ý, sau đó gửi thông tin hình ảnh, giá bán dâm của một số phụ nữ qua Zalo cho họ lựa chọn, trong đó có một người là hoa khôi của cuộc thi sắc đẹp. Thuận trực tiếp liên hệ cho hai người đẹp đi bán dâm, người còn lại anh ta thông qua mối quan hệ của Duy và Thảo.

Thuận thống nhất với khách giá mua dâm các cô gái từ 30 đến 50 triệu đồng một ngày. Thuận sẽ đứng ra nhận tiền, trả cho các cô gái 20-30 triệu đồng mỗi ngày, phần còn lại Thuận và đồng phạm chiếm hưởng. Các người đẹp sẽ đi "sextour" tại khu resort ở Hồ Tràm, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Trưa 24/10/2023, khi các cặp nam nữ trên đang thực hiện hành vi mua bán dâm thì tổ công tác thuộc Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) ập vào bắt quả tang. Do việc môi giới xảy ra tại TP HCM, nên C02 đã chuyển hồ sơ cho Công an TP HCM thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra, Thuận cũng thừa nhận môi giới cho một hoa khôi đi sextour tại Singapore cùng khách với giá 3.000 USD (72 triệu đồng) một ngày. Thuận báo với người bán dâm giá 50 triệu đồng một ngày, phần chênh lệch chiếm hưởng.

Ngoài ra, "tú ông" này còn môi giới cho một cô gái khác bán dâm cho khách tại TP HCM với giá 23 triệu đồng. Lần này, Thuận được chia 8 triệu đồng tiền công.

Cơ quan tố tụng xác định, Thuận đã hưởng lợi tổng cộng 100 triệu đồng từ việc môi giới mại dâm, song bị cáo khai mới nhận được 52 triệu đồng.

Ngoài việc tham gia đường dây của Thuận, Thảo và Duy còn nhiều lần môi giới các cô gái đi bán dâm với giá 12-16 triệu đồng mỗi lần. Hai bị cáo này được xác định hưởng lợi 5-15 triệu đồng.

Thảo và Duy cũng thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng nêu.

Bình Nguyên